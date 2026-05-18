Mauricio Macri vuelve a Santa Fe: busca una foto con Pullaro para tensar la relación con la Casa Rosada

Otras épocas: Mauricio Macri junto a Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, en la Bolsa de Comercio de Rosario, varios meses atrás.
En medio de su intento por recuperar centralidad en el escenario político y dentro del PRO, Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe. El expresidente buscará mostrar volumen y capacidad de articulación territorial para seguir agitando el fantasma de una candidatura presidencial amarilla que disgusta a la Casa Rosada.
En la organización de la visita analizan la posibilidad de que la dirigencia de Entre Ríos se sume al encuentro y entre los armadores del viaje buscan concretar un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario radical podría recibir a Macri en su despacho de la Casa Gris.
Gisela Scaglia, al frente en Santa Fe
“Para nosotros es un ‘Vuelve Mauricio’”, le dijo a Letra P con entusiasmo uno de los encargados de organizar la visita de Macri a la ciudad.
Según pudo averiguar Letra P, existen gestiones en curso para intentar que el gobernador santafesino reciba a Macri en la Casa de Gobierno. Aunque ya le anticiparon que está invitado incluso a sumarse al encuentro que encabezará el expresidente, Pullaro evitará participar porque se trata de un acto del PRO.
Scaglia Macri
Mauricio Macri y Gisela Scaglia, exvicegobernadora y diputada nacional.
Además de legisladores, intendentes, funcionarios y dirigentes amarillos de toda la provincia, también serán convocados “extrapartidarios”.
Allí aparece una lista de nombres vinculados a la UCR y también el intendente capitalino, Juan Pablo Poletti, entre otros. “Mauricio tiene una historia rica en Santa Fe”, se entusiasmó un armador local.
Por otra parte, aún no está definido si el encuentro también servirá para convocar a la dirigencia de Entre Ríos. Es una posibilidad concreta, pero que dependerá de cuestiones operativas que se definirán en los próximos días.
En la agenda a largo plazo aparece un desembarco en Rosario, luego del mundial de fútbol. Por lo pronto, la visita a Santa Fe buscará mostrar que el PRO todavía conserva estructura territorial y capacidad de articulación en una provincia clave para el armado nacional.