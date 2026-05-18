EL PRÓXIMO PASO

Mauricio Macri vuelve a Santa Fe: busca una foto con Pullaro para tensar la relación con la Casa Rosada

El expresidente visitará la capital provincial el 5 de junio para sumar músculo y agitar una candidatura PRO. Gisela Scaglia, al frente del desembarco.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Otras épocas: Mauricio Macri junto a Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, en la Bolsa de Comercio de Rosario, varios meses atrás.

Otras épocas: Mauricio Macri junto a Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, en la Bolsa de Comercio de Rosario, varios meses atrás.

En medio de su intento por recuperar centralidad en el escenario político y dentro del PRO, Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe. El expresidente buscará mostrar volumen y capacidad de articulación territorial para seguir agitando el fantasma de una candidatura presidencial amarilla que disgusta a la Casa Rosada.

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En la organización de la visita analizan la posibilidad de que la dirigencia de Entre Ríos se sume al encuentro y entre los armadores del viaje buscan concretar un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario radical podría recibir a Macri en su despacho de la Casa Gris.

Gisela Scaglia, al frente en Santa Fe

“Para nosotros es un ‘Vuelve Mauricio’”, le dijo a Letra P con entusiasmo uno de los encargados de organizar la visita de Macri a la ciudad.

Además de la exvicegobernadora, se destaca la figura de Sebastián Mastropaolo, secretario de la municipalidad de Santa Fe, y Cristian Cunha, funcionario provincial.

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Los actos y recorridas volvieron a poner al PRO en la discusión nacional, pero también dejaron al partido ante un escenario de tensión. Mientras un sector busca diferenciarse de Javier Milei, otra parte de su dirigencia impulsa acuerdos con La Libertad Avanza para conservar los distritos que gobiernan. Por eso, mostrar fortaleza política pasó a ser un desafío.

Un encuentro posible con Maximiliano Pullaro

Según pudo averiguar Letra P, existen gestiones en curso para intentar que el gobernador santafesino reciba a Macri en la Casa de Gobierno. Aunque ya le anticiparon que está invitado incluso a sumarse al encuentro que encabezará el expresidente, Pullaro evitará participar porque se trata de un acto del PRO.

Scaglia Macri
Mauricio Macri y Gisela Scaglia, exvicegobernadora y diputada nacional.

Mauricio Macri y Gisela Scaglia, exvicegobernadora y diputada nacional.

Además de legisladores, intendentes, funcionarios y dirigentes amarillos de toda la provincia, también serán convocados “extrapartidarios”.

Allí aparece una lista de nombres vinculados a la UCR y también el intendente capitalino, Juan Pablo Poletti, entre otros. “Mauricio tiene una historia rica en Santa Fe”, se entusiasmó un armador local.

Por otra parte, aún no está definido si el encuentro también servirá para convocar a la dirigencia de Entre Ríos. Es una posibilidad concreta, pero que dependerá de cuestiones operativas que se definirán en los próximos días.

En la agenda a largo plazo aparece un desembarco en Rosario, luego del mundial de fútbol. Por lo pronto, la visita a Santa Fe buscará mostrar que el PRO todavía conserva estructura territorial y capacidad de articulación en una provincia clave para el armado nacional.

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