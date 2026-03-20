Tensión en el Congreso: Manuel Adorni demora su exposición en el Senado y no envía los proyectos que prometió

Las denuncias contra Manuel Adorni , que abarcan desde viajes ostentosos a un patrimonio difícil de justificar, complicaron el clima en el Congreso y desaceleraron la actividad legislativa. El jefe de Gabinete tampoco ayuda: no puso fecha a su informe de gestión en el Senado ni mandó los proyectos de ley que prometió en un tuit.

Con esta letanía, las chances de un parlamento que trate muchos proyectos se desvanecieron, sobre todo porque a los legisladores los desorientan las idas y vueltas de Javier Milei , quien prometió un centenar de iniciativas durante la apertura de sesiones y no mando ninguna.

En La Libertad Avanza hay posturas encontradas. Patricia Bullrich no tiene problemas en abrir el recinto y someter a Adorni a un escarnio permanente: la jefa del bloque oficialista en el Senado lo hizo el miércoles y volverá a hacerlo si lo considera necesario.

En Diputados, Martín Menem es más cauto y tiene sus motivos: este viernes, la oposición oficializó el pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete y Karina Milei por las nuevas revelaciones del caso $LIBRA. Ni bien se abra el recinto, pedirán emplazar a comisiones para tratarlo. Será una presión extra para los aliados del Gobierno, que garantizaron la agenda de febrero.

Adorni asumió como jefe de Gabinete en diciembre y desde marzo, el artículo 101 de la Constitución Nacional lo obliga a acudir al menos una vez al mes al Congreso a brindar el informe de gestión. Si bien no es obligación, se estila rotar entre las cámaras y la última visita de Guillermo Francos , antecesor del exvocero en el cargo, fue a Diputados.

Hasta este viernes, Adorni no se había comunicado con el Senado para ponerse a disposición e iniciar el proceso de una visita formal. No hay un protocolo preestablecido (Francos tenía la idea de establecer un método fijo), pero los usos y costumbres imponen que haya una tanda de respuestas por escrito y luego la presentación en el recinto.

Inevitablemente, las consultas serán en su mayoría sobre los avatares jurídicos del jefe de Gabinete. Mucho más en el recinto, donde tendrá cara a cara a los legisladores. Desde el oficialismo del Senado desconocen cuándo Adorni se pondrá a disposición del cuerpo. Se lo tiene que informar a Victoria Villarruel.

Una interpelación, como la que pide la oposición en Diputados, es todavía más difícil para el jefe de Gabinete, porque lo obligaría a tener un ida y vuelta con diputados opositores. Francos no la pasó bien cuando respondió por $LIBRA: no supo explicar cómo Milei consiguió los contratos, un vacío que la oposición usó en la investigación legislativa y en los aportes que hizo a la justicia.

Proyectos que no están

El último martes, en la primera reunión de la mesa política luego de conocerse la documentación sobre los viajes y las propiedades de Adorni, el propio jefe de Gabinete comunicó una agenda legislativa de la que nadie en el Congreso se hizo cargo. Incluye proyectos anunciados el 1/3 por Milei, como la reforma del Código Penal; y un paquete de “leyes sobre propiedad privada”.

Estas últimas son parte del paquete negociado en el Consejo de Mayo, que incluyen la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuego y la “regularización dominial para la integración socio-urbana”. No hubo detalles y en el oficialismo de la cámara baja desconocen los tiempos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033943250503925911&partner=&hide_thread=false El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:



- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas



- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley… — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026

"Nadie nos informó nada. Y los proyectos tienen que trabajarse un tiempo", le dijo a Letra P una referente libertaria que preside una de las comisiones claves. Adorni se animó a provocación: anunció un nuevo intento para derogar la ley de emergencia en Discapacidad y la de financiamiento universitario, tras el fallido intento de diciembre, cuando la oposición volteó un capítulo entero del Presupuesto para no aprobar ese artículo.

Este último anuncio de Adorni no hizo más que echar leña al fuego: el miércoles, una nueva marcha de prestadores de discapacidad en la Plaza de Mayo terminó con incidentes. A la misma hora se conformó la comisión de discapacidad en Diputados, el oficialismo se quedó con la presidencia, a cargo de Gerardo Huesen.

Discapacidad, sin chances de retroceder

El clima en la comisión de Discapacidad de Diputados fue tan tenso que difícilmente Huesen se anime a convocarla. Tiene otro dato para evitarlo: el salteño Bernardo Biella y la neuquina Karina Maureira, dos aliados del oficialismo, le dieron los votos al tucumano para que sea presidente, pero en diciembre, cuando se votó el Presupuesto 2026, ayudaron a voltear el artículo que tenía la derogación de la emergencia.

Biella y Maureira responden a sus gobernadores y si son coherentes no dejarán pasar por comisión un proyecto del oficialismo para quitarle derechos a las personas con discapacidad. Sin dictamen, esta iniciativa no llegaría al recinto y por lo tanto el tuit de Adorni, claramente, no estaba en sintonía con lo que pasa en el Congreso, donde el itinerario para la semana próxima es escueto.

Miércoles y jueves estarán las audiencias por la ley de glaciares en Diputados; mientras que en el Senado, la comisión de Acuerdos tratará ascensos militares y el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. En ninguna cámara están previstas sesiones hasta mediados de abril. Por lo menos.