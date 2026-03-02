La agenda de Javier Milei: alianza con EE.UU., reformas judiciales de fondo y cambios al sistema electoral

Javier Milei esperó más de una hora para enumerar los proyectos de ley que enviará este año, tal vez el último con un Congreso activo y capaz de darle leyes durante su gobierno. Su agenda es ambiciosa: pretende reformar el Código Civil y Comercial y el Código Penal y aprobar un plan de inteligencia con Estados Unidos.

Lo que no se hará esperar es la reforma política , con un sistema electoral distinto -sin primarias- y, tal vez, una votación por circunscripción, como la que intentó en la ley bases. "Necesitamos que los representantes sean responsables ante sus representados", fue su frase. El Presidente confirmó además que cambiará el financiamiento de los partidos políticos, "para transparentar la relación entre el empresariado y la política".

Milei insistió en reformas impositivas, pero no dio detalles. Sí anunció "una reforma del código aduanero, para adecuarnos a los nuevos desafíos", dijo. En ese marco, dijo que habrá nuevos tratados internacionales, como el que firmó con Estados Unidos, que pronto llegará al recinto. "Tenemos una afinidad cultural y alianza estratégica", celebró.

En ese marco, el Presidente anunció un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre seguridad e inteligencia. "Todo esto requiere una alianza estratégica y duradera. Y esto estamos construyendo con Estados Unidos.

Sobre la reforma del Código Civil y Comercial, Milei destacó que intentará "proteger los derechos fundamentales de los argentinos de los que viven de lo ajeno; incluyendo la codificación que establece la defensa del consumidor y la competencia".

Mientras que cuando se refirió a los cambios en el Código Penal, Milei habló "de penas más duras y con mayor cobertura de la prisión efectiva". Un dato que llamó la atención es que el Presidente no prometió enviar pliegos para cubrir las vacantes judiciales, que implican el 30% del total. Tampoco prometió enviar candidatos para completar la Corte.

El Presidente anticipó reformas en el sistema judicial, sin dar detalles. "La Justicia está trabada, porque fue capturada por disputas ajenas al propósito original", fue el diagnóstico de Milei. Sostuvo que enviará proyectos de juicios por jurados, que en realidad fueron dictaminados el año pasado, pero no llegaron al recinto.

Ministerios en acción

Como parte del Consejo de Mayo, Milei enviará el proyecto para mejorar la educación "primaria y secundaria", que está a cargo de las provincias, quienes deberían adherir a una eventual ley nacional.

Otro proyecto que enviará Milei es la esperada reforma de la ley de semillas. "Brasil triplicó la soja con semillas argentinas que no se pueden vender en Argentina", se lamentó. No prometió una baja de retenciones a las exportaciones inminente. "Será de forma responsable y sólo a medida que el superávit fiscal lo permita".

El anuncio legislativo más ambicioso fue abstracto: se trata de 10 reformas estructurales por ministerios, lo que da un total de 90 proyectos que llegarán en los próximos meses al Congreso para su tratamiento. "Son nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de Argentina", se despidió Milei.