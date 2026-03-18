Ingresaron al Senado los pliegos de Mahiques y Lucila Crexell: para el peronismo, el Gobierno pagó coimas

El Senado tuvo una accidentada sesión este miércoles, citada para ingresar pliegos enviados por el Gobierno y embarrada por ataques de la oposición. Los expedientes más polémicos fueron los de Carlos Mahiques para continuar en el Tribunal de Casación; y el de Lucila Crexell para embajadora en Canadá, que para la peronista Florencia López es parte de una coima.

La riojana recordó que durante el debate de la ley Bases, en 2024, se supo que la entonces senadora fue propuesta como embajadora ante la UNESCO , en París. Y fue más allá: habló directamente del pago de una coima a través de esta postulación. "Esto viene a confirmarlo", sostuvo la senadora.

La acusación fue durante una de las cuestiones de privilegio que hubo al inicio de la sesión, donde hubo fuertes cruces por los últimos episodios que sacudieron al Gobierno , como el avance del caso $LIBRA y los viajes de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York y Punta del Este.

Patricia Bullrich , jefa del bloque libertario, le respondió poco después: “La exsenadora Crexell fue denunciada y se desestimó por inexistencia de delito. La acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”.

Curioso fue que entre tanta pirotecnia verbal no hubiera menciones a Mahiques, que es ni más ni menos que el padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . Al parecer, como parte de la negociación, Javier Milei envió el pliego del experimentado magistrado para proponer que continúe en su cargo.

Es que, al cumplir 75 años, debería renunciar en noviembre, pero el Senado puede prolongar por cinco años más su mandato. Los Mahiques son enemigos declarados de Cristina Fernández de Kirchner, quien siempre recordó que fueron parte del viaje a Lago Escondido con los principales magistrados y empresarios del país.

Aun así, ningún peronista habló del tema Mahiques y el pliego ingresó sin que nadie levantara la voz. Hubiera sido necesaria una cuestión de privilegio, porque no se votan los ingresos formales de los pliegos. También ingresaron decenas de ascensos militares que estaban retrasados.

Se tratarán en la próxima reunión de la comisión de Acuerdos, junto a los demorados ascensos diplomáticos. Es que el Senado nunca tocó un expediente de cancillería desde que asumió Milei.

Palos para Adorni

La sesión se inició con fuertes cruces, porque más de una decena de miembros del interbloque peronista pidieron la palabra para despotricar contra Milei. En un planteo que empezó siendo sobre la política energética, el chubutense Carlos Linares tuvo la misión de pegarle a Adorni, quien debe brindar su próximo informe de gestión en el Senado. Aún no hay fecha.

"Era flaquito y pelado, ahora tiene pelo y viaja a Estados Unidos. Sacó a dar una vuelta a su esposa en el avión presidencial", se burló el senador austral. Bullrich respondió. "Vienen de un gobierno que hizo 50 vuelos para trasladar diarios. Hicieron un vuelo con 300 personas a Angola. ¡Llevaron amigos peluqueros! ¡Con qué moral hablan! ¡La de los máximos corruptos", gritó la ex ministra de Seguridad.

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Peleas por $LIBRA

El caso $LIBRA también resonó. Martín Soria y Juliana Di Tullio, del peronismo, cuestionaron que el fiscal Eduardo Taiano haya escondido pruebas que se conocieron este fin de semana. “Sigue durmiendo ¿será porque el hijo trabaja con ‘aloe vera’ (Cristian) Ritondo? ¿O será porque trabaja con Karina Milei?”, se preguntó la senadora y recordó que el hijo del fiscal, Federico Taiano, fue nombrado en agosto de 2024 como titular de la Unidad Ejecutora Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”.

Por su parte el rionegrino recordó que que el dueño de $LIBRA, Hayden Davis, viajó por el país con la empresa de aviación Royal Class, que estuvo presidida por el actual subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y tuvo entre sus autoridades a Diego Colunga, hijo del empresario Carlos Colunga e integrante del directorio de Aerolíneas Argentinas desde el año pasado con la venia de Santiago Caputo. Bullrich no habló del tema.