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A 50 AÑOS DEL GOLPE

La Plata: tensa convivencia de las tribus del peronismo en la marcha por La Noche de los Lápices

El gobernador Kicillof participó de una movilización copada por el kirchnerismo. Guerra de cánticos cruzados: "Axel presidente” vs. "Cristina Libre".

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Tensa convivencia del peronismo en la marcha por La Noche de los Lápices

Tensa convivencia del peronismo en la marcha por La Noche de los Lápices

Con una previa caliente en la que los jóvenes nucleados en la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) cuestionaron a Axel Kicillof en una carta abierta, las tribus del peronismo sobrellevaron una tensa convivencia en la masiva movilización que se llevó adelante en La Plata por el 50 aniversario de la Noche de los Lápices.

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La marcha tuvo una preeminencia del kirchnerismo, al frente de la organización desde la FES. Fueron quienes encabezaron la larga columna con las imágenes de las víctimas de la última dictadura militar y carteles reivindicando a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras concentraban para marchar, la presidenta de la organización estudiantil en Buenos Aires, Alma Parla Hair, dijo que “hoy los lápices en todo el país escriben Cristina Libre”.

No obstante, el gobernador volvió a decir presente. Rodeado por militancia alineada bajo su conducción pudo participar de la marcha y caminar como lo hace cada año durante unas dos cuadras por la Avenida 7, acompañado de la vicegobernadora, Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak y funcionarios provinciales.

El kirchnerismo, al frente

Desde las 2 de la tarde diferentes organizaciones se fueron convocando en la Plaza Olazábal, en Avenida 7 y calle 38, para marchar. La FES encabezó la columna con las imágenes de las víctimas de la denominada Noche de los Lápices. Junto a ellos, un cartel con la imágen de la expresidenta y la frase “Queremos a Cristina”. No estuvieron las tradicionales letras que forman el Cristina Libre y que generaron roces el año pasado.

El diputado nacional y exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, marchó al frente de la columna. Las imágenes de CFK, carteles, banderas y cánticos a favor de la expresidenta no pararon de verse y sonar, incluso el “Cristina presidenta”. Más tarde se sumó Wado de Pedro.

Minutos antes de empezar a marchar, Alma Parla Hair afirmó: “Hoy los lápices en todo el país escriben Cristina Libre y presidenta. Es la consigna que usamos acá en La Plata también, patriotas y valientes para cambiar la Argentina ayer por Perón y hoy por Cristina, eso es lo que escriben los lápices en nuestra generación”, para luego mencionar que respecto a Kicillof ya dijeron todo lo que debían decir a través de la carta abierta en la que cuestionaron que la dirección de Juventud no aportara micros para la movilización porque iban a llevar la consigna de Cristina Libre.

Axel Kicillof presente

Pese a la tensión en el aire y los cruces previos, Kicillof volvió a estar presente en la movilización. Minutos antes de que llegara, a poco más de una cuadra del inicio de la columna se abrió un sector para que ingresara la militancia alineada con el gobernador que llegó separada del resto. Se ubicaron en su lugar y esperaron al mandatario.

Cerca de las 4 de la tarde se hizo presente junto a Magario, Alak y funcionarios como Andrés Larroque y Walter Correa. Rodeado, se metió en la parte de la columna que contenía a su militancia bajo la bandera de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y marchó durante algunas cuadras. No solo le cantaron “Axel presidente”, sino que lo que más sonó fue el “oh oh oh oh, hay que bancar a Kicillof”.

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