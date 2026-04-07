CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

El PJ y la izquierda, juntos en la calle: quiénes lideran la vuelta de los piquetes en la Argentina libertaria

Hubo más de 100 cortes en el país y una confluencia inédita de la UTEP y el Frente de Lucha Piquetero. Preparan un nuevo piquetazo nacional para el 20 de abril.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Piquete en la era Javier Milei.

Piquete en la era Javier Milei.

El peronismo de la economía popular y los piqueteros de izquierda protagonizaron este martes la mayor jornada de protesta contra el gobierno de Javier Milei desde que asumió: más de cien cortes simultáneos en toda Argentina, tensión con las fuerzas de seguridad en los accesos al área metropolitana y la advertencia de que el plan de lucha recién empieza.

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Tres bloques confluyeron en la jornada. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el ala peronista de la economía popular que conduce Alejandro Gramajo y que nuclea al Movimiento Evita, a la Corriente Clasista y Combativa y al Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE fundado por Juan Grabois, entre otras organizaciones. El Frente de Lucha Piquetero, liderado por Eduardo Belliboni del Polo Obrero, la izquierda dura. Y en tercer lugar, Territorios en Lucha, el espacio más heterogéneo, donde conviven Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán.

Piquetes en la era Javier Milei

La jornada de este martes parte el gobierno de Milei en dos. Desde diciembre de 2023, la Casa Rosada se había jactado de haber conseguido lo que ningún otro gobierno anterior: replegar de las calles las masivas marchas piqueteras. El protocolo antipiquetes de la entonces ministra Patricia Bullrich, combinado con la eliminación de la intermediación de las organizaciones en el cobro de los planes sociales, había licuado el poder de movilización de estos sectores. Lo de hoy fue la movilización más masiva desde que rige ese protocolo.

piquete

El detonante fue la decisión del Ministerio de Capital Humano de cerrar el programa Volver al Trabajo, el ex Potenciar Trabajo. A partir del 9 de abril, casi 930.000 personas dejarán de percibir los $78.000 mensuales que venían cobrando desde diciembre de 2023 (congelados, sin actualización, con una pérdida de poder adquisitivo de 74% según datos de la propia UTEP). El ministerio de Sandra Pettovello los reemplaza por vouchers de capacitación laboral. Las organizaciones dicen que esa oferta no existe en el interior del país.

Confluencia de movimientos sociales

"Lo que nos unió fue la decisión del gobierno de dar de baja el programa, que impacta sobre cerca de 950.000 familias que van a dejar de percibir estos $78.000 por mes, un salario muy bajo pero que les permite planificar parte de su vida", dijo Gramajo a Letra P. Y agregó otros dos puntos de unidad que cruzan a todos los espacios: el problema alimentario en los barrios y el avance del narcotráfico.

La UTEP es el ala peronista de la economía popular. Sus organizaciones administraron cooperativas y tuvieron funcionarios dentro del Estado durante el kirchnerismo: Emilio Pérsico, histórico referente del Evita, fue secretario de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Su identidad no es la del piquete clásico sino la del trabajo autogestionado: comedores, cooperativas de reciclado, producción textil, espacios de primera infancia. Hoy la conducción la ejerce Gramajo, también del Evita, y cercano a la CGT.

Mariel Fernandez, Emilio Persico, Daniel Menendez

Dentro de la UTEP, además del Evita, tienen peso propio la Corriente Clasista y Combativa que conduce Juan Carlos Alderete, con raíces en el sindicalismo combativo del interior del país, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos -su referente es Nicolás Caropresi- la organización que históricamente condujo Grabois y que tiene como base a cartoneros y trabajadores de la economía informal. También integra el bloque Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional, Daniel Menéndez, es hoy funcionario del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Unidad piquetera

El Frente de Lucha Piquetero es un espacio bien diferente. Nunca estuvo dentro del esquema oficial y nunca dejó de confrontar, con cualquier gobierno. Su motor es el Polo Obrero, brazo social del Partido Obrero, y su cara más visible es Eduardo Belliboni, el dirigente que más micrófonos acumula en cada protesta y quien convocó públicamente a la jornada de este martes. Sobre Belliboni pesa un juicio oral por presunta administración fraudulenta del ex Potenciar Trabajo.

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Unidad Piquetera contra Patricia Bullrich.

Unidad Piquetera contra Patricia Bullrich.

Territorios en Lucha completa el mapa. Libres del Sur, que encabeza Silvia Saravia, viene del kirchnerismo pero se despegó hace años y tiene inserción territorial fuerte en el conurbano y en el interior. El Frente Popular Darío Santillán, que conduce Dina Sánchez, combina la identidad piquetera con una fuerte impronta en derechos humanos y feminismo. Que estos dos espacios hayan marchado junto a la UTEP y al Polo Obrero, organizaciones con las que históricamente tuvieron diferencias, es otro indicador de la magnitud del reagrupamiento que produjo el cierre del Volver al Trabajo.

Tensión en los cortes

La protesta se desplegó en todo el territorio nacional. En el área metropolitana, los cortes se concentraron en el Puente Pueyrredón, el Puente Saavedra, Ruta 3 y General Paz, Liniers y la autopista Buenos Aires-La Plata. En la provincia de Buenos Aires hubo movilizaciones en Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino. Afuera del AMBA, las organizaciones activaron en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén, entre otras provincias.

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La tensión fue alta en varios puntos. En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes para impedir la quema de neumáticos y la Prefectura Naval desplegó efectivos sobre una de las columnas. En Puente Saavedra, la infantería de la Policía de la Ciudad avanzó con un camión hidrante y los efectivos quedaron cara a cara con los manifestantes. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aprovechó los incidentes para cargar contra el gobernador Kicillof por no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio provincial.

Nuevo piquetazo

El plan de lucha no termina acá. El jueves, las organizaciones se reunirán con diputados de la oposición para plantear el impacto del cierre del programa en los barrios populares. Y para la semana del 20 de abril, Gramajo anticipó a Letra P que preparan una nueva jornada de protesta. "Vamos a profundizar la unidad y la acción", dijo el secretario general de la UTEP.

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