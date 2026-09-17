Festeja Javier Milei: la confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre y mejoró 3,4% interanual

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) subió 2,4% en septiembre y se ubicó en 41,18 puntos, de acuerdo con el último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF), y le dio una buena noticia al gobierno de Javier Milei .

El registro marcó además una mejora de 3,4% frente al mismo mes de 2025.

La suba mensual, según la encuesta realizada entre el 1 y el 9 de septiembre sobre una muestra de 1000 personas, estuvo concentrada especialmente en los sectores de ingresos bajos, donde el ICC avanzó 12,3% respecto de agosto y alcanzó los 41,29 puntos. En ese segmento, el indicador quedó además 4,8% por encima de septiembre de 2025. Entre los hogares de ingresos altos, en cambio, cayó 4,1% mensual.

Otro de los datos destacados fue la evolución de la situación personal. Ese subíndice avanzó 11,3% durante septiembre hasta los 43,04 puntos. Dentro de ese componente, la expectativa sobre la situación económica personal a un año creció 13,3%, mientras que la evaluación respecto de un año atrás mejoró 8,4%.

Por regiones, en las provincias se registró el nivel más alto de confianza del consumidor, con 46,11 puntos y una suba mensual de 5,2%. En términos interanuales, la mejora fue de 3,3%. La contracara estuvo en la Ciudad de Buenos Aires , donde el índice retrocedió 6,8% mensual y 8,5% frente a septiembre de 2025.

En el Gran Buenos Aires, el indicador se ubicó en 39,55 puntos. La medición representó un crecimiento de 3,3% frente a agosto y de 7,5% en la comparación interanual. Además, la situación personal aumentó 13,5% en esa región y la expectativa personal a un año avanzó 19,6%.

La medición nacional también mostró una mejora respecto del piso de enero de 2024. Desde los 35,60 puntos registrados entonces, la confianza del consumidor acumuló una recuperación de 15,7%. De todos modos, el nivel de septiembre todavía quedó 13,1% por debajo del máximo de 47,38 puntos alcanzado en enero de 2025.

Las expectativas futuras crecieron 3,8% en septiembre

En cuanto al horizonte temporal, las expectativas futuras subieron 3,8% mensual y llegaron a 49,15 puntos, mientras que las condiciones presentes aumentaron 0,3%, hasta 33,22 puntos. Frente a septiembre de 2025, las condiciones actuales mejoraron 9,4%, aunque las perspectivas hacia adelante quedaron 0,2% por debajo del nivel de un año atrás.

Sin embargo, no todos los componentes del ICC mostraron avances. La situación macroeconómica retrocedió 0,8% mensual, mientras que bienes durables e inmuebles cayó 3,4%.