El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño y presidente del PRO de la Ciudad , Jorge Macri , y el diputado nacional y titular del partido bonaerense, Cristian Ritondo , desplegaron este martes una agenda en Washington con reuniones en la Casa Blanca , el Congreso de Estados Unidos y referentes políticos del país norteamericano.

La delegación estuvo integrada además por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny , y el secretario General y de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo , quien también ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales del PRO . El objetivo informado por el partido fue fortalecer contactos políticos y ampliar su agenda internacional.

Uno de los encuentros fue con Richard Walters , Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos, Políticos y Públicos. Según informó la comitiva, hablaron sobre el escenario estadounidense, los cambios políticos en América Latina y la situación de la Argentina . Jorge Macri señaló además que abordaron las transformaciones impulsadas por el presidente Javier Milei .

Macri planteó durante la gira que la Argentina tiene una oportunidad para avanzar con reformas, estabilidad, seguridad y reducción de impuestos. También ratificó el respaldo del PRO al rumbo económico y político del Gobierno nacional y vinculó ese posicionamiento con el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos .

La comitiva mantuvo además encuentros con el senador republicano por Ohio Bernie Moreno , el representante republicano por ese estado Michael Rulli y la representante republicana por Florida María Elvira Salazar . Los dirigentes conversaron sobre la relación bilateral, el escenario regional y la ampliación de los canales políticos entre ambos países.

Rulli es uno de los copresidentes del Congressional Argentina Caucus, el grupo parlamentario dedicado a la relación con la Argentina. Los registros oficiales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo ubican al frente de ese espacio junto al demócrata Darren Soto.

El PRO busca sostener una agenda internacional propia

En ese marco, Jorge Macri afirmó que el PRO busca sostener una agenda internacional propia y participar de las discusiones sobre la relación entre la Argentina y Estados Unidos. El planteo se produjo mientras el partido mantiene su acompañamiento a distintas políticas del Gobierno de Javier Milei, aunque preserva una estructura política y una estrategia institucional diferenciadas.

La comitiva del PRO con la representante republicana por Florida María Elvira Salazar.

La visita también incluyó una conferencia en el Atlantic Council, donde la delegación expuso sobre la experiencia de gestión de la Ciudad de Buenos Aires y las posibilidades de atraer inversiones. Cristian Ritondo sostuvo allí que el interés sobre la Argentina responde, según su mirada, a un proceso de cambios que considera sostenido en el tiempo.

“Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina”, afirmó Ritondo ante referentes políticos, empresariales y académicos.

Macri, por su parte, presentó a Buenos Aires como una puerta de entrada para compañías estadounidenses interesadas en desarrollar negocios en el país y la región. El jefe de Gobierno destacó la concentración de universidades, talento, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento de la Ciudad como parte de esa estrategia.

La gira por Washington se sumó a la reunión que Macri mantuvo el lunes con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quien conversó sobre seguridad, crecimiento económico e inversiones. En ese encuentro también participaron Ritondo, Sánchez Zinny y Pompeo.