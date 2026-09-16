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ELECCIONES 2026

Consejo de la Magistratura de Neuquén: tres listas pelearán por la representación de los abogados

La elección será el 26 de noviembre. El enfrentamiento que se repite y un desprendimiento que busca expresar al interior provincial.

Letra P | Laura Loncopan Berti
Por Laura Loncopan Berti
Consejo de la Magistratura de Neuquén: tres espacios pelearán por la representación de los abogados.

Consejo de la Magistratura de Neuquén: tres espacios pelearán por la representación de los abogados.

Los abogados de Neuquén elegirán a sus dos representantes en Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona a los jueces, fiscales y defensores de la provincia. El oficialismo peleará contra el armado opositor, que perdió por una diferencia mínima en 2022, mientras se asoma una tercera lista que nuclea a representantes del interior provincial.

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Letra P | Abigail Contreiras Martínez
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Además de los dos abogados, el consejo tiene cuatro representantes de los bloques mayoritarios de la Legislatura. En el período 2027-2031 habrá dos lugares para el MPN y uno para Comunidad, con lo cual el gobierno provincial se garantizará al menos tres sillas en la mesa. El cuarto se lo llevará Cumplir.

Como ya contó Letra P, la definición de ese casillero estará bajo la lapicera de la diputada provincial Brenda Buchiniz. El organismo está presidido por un vocal del Tribunal Superior de Justicia, que es el único cargo ad honorem. El resto percibe un salario equivalente a lo que cobra un juez o jueza de cámara.

Como los mandatos vigentes vencen el 28 de febrero, la Legislatura tiene tiempo todavía para comunicar sus nombramientos. El máximo tribunal lo hará en diciembre, junto al resto de sus autoridades.

La pelea que se repite entre los abogados de Neuquén

La agrupación Abogados Litigantes está encolumnada detrás de la actual conducción del Colegio de Abogados de Neuquén que preside Marcelo Iñiguez. Ganó la elección de 2022 por el 32,17% de los votos y compitió bajo el nombre Integración. Andrea Paz fue designada consejera.

Este año, la lista la lidera Sebastián Fernández, que es secretario en el consejo directivo del colegio y trabaja en la fiscalía de Estado. La nómina se completa con Ana Lia Facal, Gabriel Contrera y Adriana Almendra. Es el sector más afín al gobierno provincial.

La oposición la encarnan Abogados y Abogadas Pluralistas que lleva como primer candidato a consejero a Fabián Flores, exfiscal de Rincón de los Sauces. Ha intervenido en causas penales de gran resonancia pública como el juicio por la estafa con planes sociales en el que defendió a Luis Gallo, uno de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social condenado en la causa que terminó hundiendo a la última gestión del MPN.

Lo acompaña la concejal Karina Rojo, que llegó a su banca por el partido Cumplir, los libertarios díscolos que reniegan de la conducción de la senadora Nadia Márquez. Había sido delegada del Inadi durante la presidencia de Mauricio Macri. La lista la integran también Alejandro Luis Delfino Pompili y Noelia Laveilhe, que van como suplentes.

En 2022 este espacio quedó en el segundo lugar, con apenas ocho votos de diferencia respecto del oficialismo, lo que le permitió a Eduardo Sepúlveda asumir como consejero.

Un nuevo jugador en el tablero judicial

La tercera lista se llama Representación del Interior, traccionada por Matias Dupuy, Cristina Andino, Guillermo Costas y Julia Gómez, que están en la conducción de los colegios de abogados de Junín de los Andes, Zapala, Chos Malal y Cutral Co, respectivamente.

Sebastián Fernández y Matías Dupuy competirán por un lugar en el Consejo.

Sebastián Fernández y Matías Dupuy competirán por un lugar en el Consejo.

La boleta puede leerse como un desprendimiento del oficialismo, ya que Dupuy y Costas formaron parte de ese espacio en la última elección, mientras que Gómez jugó con la de pluralistas. El peso real de este armado dependerá de su capacidad de morder votos en las sedes locales, ya que, de un padrón provisorio de 2.134 electores, la región Confluencia concentra el 78,8%.

Las elecciones serán el 26 de noviembre. De acuerdo con el cronograma electoral, hasta el lunes 21 de septiembre hay plazo para presentar listas y el domingo 27 comenzará la campaña. En esa provincia de la Patagonia, la elección la convoca el consejo y la organiza y fiscaliza el juzgado electoral. Si bien todavía no está el presupuesto aprobado, se reservó una partida destinada a cubrir los gastos del comicio de $25.680.000. El sistema que se utiliza es el de la Boleta Única Electrónica.

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