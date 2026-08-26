La Plata concentra el debate iberoamericano sobre democracia, elecciones e innovación política

Senado bonaerense, uno de los espacios donde se desarrollarán los paneles.

La ciudad de La Plata será sede este jueves 27 y viernes 28 de agosto del I Foro Iberoamericano de Diálogos Democráticos , un encuentro que reunirá a referentes académicos, políticos, judiciales y de organizaciones civiles para discutir los principales desafíos institucionales de la región.

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La actividad, organizada por la Universidad del Este (UDE) , la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Católica de La Plata (UCALP) , contará además con el acompañamiento del Poder Legislativo bonaerense. La convocatoria es abierta y gratuita, aunque requiere inscripción previa.

El programa contempla cinco paneles de discusión, mesas redondas y cuatro conferencias magistrales, con especialistas provenientes de Argentina, España, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

La primera jornada tendrá como eje el fortalecimiento institucional, el Estado de Derecho y la accesibilidad electoral. Las actividades comenzarán a las 9 en el Anexo del Senado bonaerense, donde se realizará la apertura oficial con la conferencia “Iberoamérica en la encrucijada: Historia, tensiones y horizontes de la innovación democrática”, a cargo de Alejandra Lazzaro y Raúl Alconada Sempé.

Luego se desarrollará un panel sobre fortalecimiento institucional que reunirá a constitucionalistas, legisladores y académicos, entre ellos Roberto González Aláez , de la Universidad Complutense de Madrid y ESADE; el diputado nacional Sebastián Galmarini ; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Valeria Moreno, y legisladores bonaerenses.

Por la tarde, en la UCALP, el debate estará centrado en accesibilidad electoral, niñez y ciudadanía activa. La jornada concluirá con una conferencia plenaria de Ana Claudia Santano, coordinadora general de Transparencia Electoral en Brasil.

Paridad de género y los nuevos riesgos tecnológicos

El viernes, la agenda pondrá el foco en la representación política, la paridad de género y las transformaciones que las nuevas tecnologías introducen en los procesos electorales.

La jornada comenzará en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense con una exposición de la politóloga Analía Orr sobre erosión democrática y retroceso de género. A continuación, especialistas de Argentina y otros países de la región debatirán sobre estructuras partidarias, minorías y participación política.

Por la tarde, en la sede de la UDE, el especialista Alejandro Tullio encabezará una conferencia sobre innovación electoral y los riesgos asociados a los cambios tecnológicos. El panel posterior abordará ciberseguridad, deepfakes e inteligencia artificial aplicada a los comicios, con la participación de expertos de ámbitos académicos, judiciales y de organizaciones especializadas.

Reformas para el escenario político que viene

El tramo final del encuentro estará dedicado a la reforma electoral y la innovación normativa. Participarán, entre otros, el exsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación Adrián Pérez, la jueza del Poder Judicial de Córdoba Carolina Granja y los senadores bonaerenses Marcelo Leguizamón Brown y Matías de Urraza.

El cierre estará a cargo del juez federal con competencia electoral de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Federico Calvete.

El foro busca, además, fortalecer la cooperación entre universidades, Poder Judicial, órganos legislativos y organizaciones de la sociedad civil. Entre las instituciones que acompañan la iniciativa figuran la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Transparencia Electoral Brasil, Asuntos del Sur y la Clínica Jurídica de Derecho Parlamentario de la Universidad Fidelitas de Costa Rica.

Las actividades se desarrollarán entre las 9 y las 19 en cuatro espacios de la capital bonaerense: el Anexo del Senado, la UCALP, el Anexo de la Cámara de Diputados y la UDE. La entrada será libre y gratuita.