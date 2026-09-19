Con Myriam Bregman a la cabeza, la Marcha de la Bronca de la izquierda copó el centro porteño

La diputada nacional Myriam Bregman y el diputado nacional Nicolás del Caño , referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) , participaron este sábado de la Marcha de la Bronca , que se movilizó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei .

La protesta fue impulsada tras varias semanas de reuniones y asambleas entre organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticas. Más de 350 espacios participaron de la convocatoria, que tuvo su concentración principal en la Ciudad de Buenos Aires y contó con manifestaciones en distintos puntos del país.

Bregman , una de las impulsoras iniciales de la movilización, llamó a darle continuidad a la coordinación entre los distintos sectores. “Hay que organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país”, afirmó. La dirigente sostuvo además que la convocatoria debe servir como punto de partida para una organización más amplia y anticipó nuevas protestas cuando se debata el Presupuesto en el Congreso .

La diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) cuestionó al Gobierno y también apuntó contra los gobernadores y las conducciones sindicales. Según expresó, distintos sectores políticos facilitaron las iniciativas oficiales en el Congreso , mientras que las centrales obreras no articularon una respuesta conjunta frente a los conflictos laborales.

El documento acordado por las organizaciones convocantes reclamó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) un paro nacional y un plan de lucha con el objetivo de avanzar hacia una huelga general. También incluyó pedidos de aumentos salariales y jubilatorios, prohibición de despidos y reapertura de FATE .

“Esta Marcha de la Bronca tiene que ser el inicio para imponerles a las cúpulas sindicales un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general”, sostuvo Bregman. La legisladora también planteó que la coordinación entre las organizaciones debe continuar después de la movilización y propuso preparar otra protesta frente al Congreso durante el tratamiento del Presupuesto.

Nicolás del Caño y el conflicto de los trabajadores de FATE

Por su parte, Nicolás del Caño destacó la participación de trabajadores y organizaciones de distintos sectores y puso el foco en el conflicto de FATE. Los trabajadores de la empresa enfrentan una orden de desalojo después de meses de protesta contra el cierre de la planta y los despidos, situación incluida entre los reclamos del documento de la marcha.

Las imágenes de la 'Marcha de la Bronca', convocada por dirigentes del Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/6AWWlLXImC — Corta (@somoscorta) September 19, 2026

El diputado nacional también mencionó las protestas de organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad, los reclamos estudiantiles y otros conflictos laborales. Frente a quienes proponen concentrar la disputa política en 2027, sostuvo que esos sectores necesitan una respuesta inmediata y volvió a reclamar una huelga general contra las políticas del Gobierno.

Tras la lectura del documento frente a la Casa Rosada, la actividad cerró con una intervención musical vinculada a Marcha de la bronca, la canción que le dio nombre a la protesta. Los organizadores plantearon que la movilización de este sábado tenga continuidad y que las próximas acciones confluyan con los distintos conflictos sindicales y sociales abiertos en el país.