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LA PROTESTA

Con Myriam Bregman a la cabeza, la Marcha de la Bronca de la izquierda copó el centro porteño

La convocatoria articuló a más de 350 organizaciones y tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, con reclamos de paro nacional y continuidad del plan de lucha.

Por Letra P | Periodismo Político
Bregman y Del Caño

La diputada nacional Myriam Bregman y el diputado nacional Nicolás del Caño, referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), participaron este sábado de la Marcha de la Bronca, que se movilizó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei.

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La protesta fue impulsada tras varias semanas de reuniones y asambleas entre organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticas. Más de 350 espacios participaron de la convocatoria, que tuvo su concentración principal en la Ciudad de Buenos Aires y contó con manifestaciones en distintos puntos del país.

Bregman, una de las impulsoras iniciales de la movilización, llamó a darle continuidad a la coordinación entre los distintos sectores. “Hay que organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país”, afirmó. La dirigente sostuvo además que la convocatoria debe servir como punto de partida para una organización más amplia y anticipó nuevas protestas cuando se debata el Presupuesto en el Congreso.

Marcha de la Bronca: el reclamo de Bregman por una huelga general

La diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) cuestionó al Gobierno y también apuntó contra los gobernadores y las conducciones sindicales. Según expresó, distintos sectores políticos facilitaron las iniciativas oficiales en el Congreso, mientras que las centrales obreras no articularon una respuesta conjunta frente a los conflictos laborales.

El documento acordado por las organizaciones convocantes reclamó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) un paro nacional y un plan de lucha con el objetivo de avanzar hacia una huelga general. También incluyó pedidos de aumentos salariales y jubilatorios, prohibición de despidos y reapertura de FATE.

“Esta Marcha de la Bronca tiene que ser el inicio para imponerles a las cúpulas sindicales un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general”, sostuvo Bregman. La legisladora también planteó que la coordinación entre las organizaciones debe continuar después de la movilización y propuso preparar otra protesta frente al Congreso durante el tratamiento del Presupuesto.

Nicolás del Caño y el conflicto de los trabajadores de FATE

Por su parte, Nicolás del Caño destacó la participación de trabajadores y organizaciones de distintos sectores y puso el foco en el conflicto de FATE. Los trabajadores de la empresa enfrentan una orden de desalojo después de meses de protesta contra el cierre de la planta y los despidos, situación incluida entre los reclamos del documento de la marcha.

El diputado nacional también mencionó las protestas de organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad, los reclamos estudiantiles y otros conflictos laborales. Frente a quienes proponen concentrar la disputa política en 2027, sostuvo que esos sectores necesitan una respuesta inmediata y volvió a reclamar una huelga general contra las políticas del Gobierno.

Tras la lectura del documento frente a la Casa Rosada, la actividad cerró con una intervención musical vinculada a Marcha de la bronca, la canción que le dio nombre a la protesta. Los organizadores plantearon que la movilización de este sábado tenga continuidad y que las próximas acciones confluyan con los distintos conflictos sindicales y sociales abiertos en el país.

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