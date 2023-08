La foto de unidad de Bullrich y Larreta: "Vamos a trabajar juntos"

Live Blog Post

Ritondo, como Bullrich, señaló semejanzas y diferencias con Milei

Cristian Ritondo, diputado que busca renovar su mandato, retomó el acercamiento de Patricia Bullrich con Javier Milei, pero también la demarcación de límites. Además, el presidente del bloque de diputados del PRO se imagina "a Horacio Rodríguez Larreta trabajando en la campaña de Patricia Bullrich hasta octubre".

“Hay algunas ideas que compartimos con Milei, como el déficit cero en el presupuesto, o la mirada sobre algunas empresas públicas, después hay debates de ideas que tenemos miradas distintas”, aclaró el candidato y recordó que "las transformaciones que hay que hacer, la mayoría pasa por el Congreso de la Nación".

La ganadora de Juntos por el Cambio resaltó en La Nación+ los "aportes importantes" que realizó el candidato más votado de las PASO, pero reconoció que en otras cosas no coincide. "Por eso estamos en fuerzas políticas distintas. Pero yo no cambié, no pasé de decir que era una persona que hizo aportes a las ideas importantes a insultarlo. Él ha cambiado. Entonces, el que tiene que explicar algo es él, no yo", apuntó Bullrich en relación al cambio de postura de Milei que antes la elogiaba y ahora solo adula a Mauricio Macri.