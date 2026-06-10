Rosario: la tropa de Javkin cruzó fuerte al diputado socialista Paulón por criticar el parque acuático

El proyecto de construcción de un parque acuático que impulsa el intendente de Rosario , Pablo Javkin , abrió un inesperado frente interno en Unidos . El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó el proyecto por redes y recibió una picante respuesta de Ariel “Facha” Bermúdez , presidente de CREO , el partido del alcalde. “Sos diputado nacional, no panelista de LAM”, lo chicaneó.

El conflicto se generó de manera lateral cuando Paulón se defendió públicamente de un artículo periodístico que le cuestionaba su proyecto para declarar el “Día Nacional del Pogo y de la Cultura Ricotera” en honor a la partida de Carlos “Indio” Solari , y, de paso, criticaba el presente del socialismo santafesino.

En su descargo, Paulón usó el polémico proyecto de parque acuático para cuestionar la vara del periodista y, queriendo o no, se metió de lleno en la interna de Unidos .

“Parece que a (el autor del artículo, el periodista) Diego Veiga le indigna el ‘declive’ del legado de Binner por un proyecto de mi autoría. Pero no le escuché decir nada del declive de un parque acuático pensado a espaldas de los vecinos”, escribió el diputado nacional.

El Tuit de Esteban Paulón que desató la interna de Unidos en Rosario.

Parece que a @diegomveiga le indigna el “declive” del legado de Binner por un proyecto de mi autoría. Pero no le escuché decir nada del declive de un parque acuático pensado a espaldas de los vecinos, ni del proyecto de eutanasia, ni de entornos digitales seguros y saludables…

El entorno del intendente de Rosario no tardó en recoger el guante. Ariel “Facha” Bermúdez, una de las espadas del intendente en la Legislatura provincial y presidente de CREO , cruzó al diputado socialista con una respuesta cargada de ironía, reproches internos y referencias directas a la historia del socialismo santafesino.

“Le terminás dando la razón a Diego… Hermes nunca hubiera atacado, y menos públicamente, a un aliado que hace y gobierna la ciudad. Miguel nunca hubiera sido el payaso Plim Plim del Congreso”, disparó áspero Bermúdez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arielbermudezok/status/2064533186458136584&partner=&hide_thread=false Le terminás dando la razón a Diego… Hermes nunca hubiera atacado, y menos públicamente, a un aliado que hace y gobierna la ciudad. Miguel nunca hubiera sido el payaso Plim Plim del Congreso. Estévez Boero daba grandes discursos pensando en la gente. Vos haces show pensando en… https://t.co/572QEZU8zh — Ariel “Facha” Bermúdez (@arielbermudezok) June 10, 2026 La respuesta del Javkinismo a Paulón.

Pero el mensaje no terminó allí y siguió con más munición pesada dirigida a la historia del partido de la rosa: “Estévez Boero daba grandes discursos pensando en la gente. Vos hacés show pensando en TikTok”.

Antes de cerrar, Bermúdez fue por otro flanco: el intento fallido de Paulón de competir en la Ciudad de Buenos Aires. “Te aporteñaste rápido. Sos diputado nacional, no panelista de LAM”, remató.

Socialistas vs. javkinistas: la interna sin fin que tensiona a Unidos en Rosario

El cruce entre Paulón y Bermúdez no apareció de la nada. La discusión por el parque acuático ya venía generando ruido dentro de Unidos, sobre todo después de las críticas de Joaquín Blanco, diputado provincial socialista, que semanas atrás había pedido “más participación y más escucha” antes de avanzar con las obras en La Florida y la Rambla Catalunya.

image El proyecto de parque acuático que desató la interna de Unidos en Rosario.

Blanco recordó además que la recuperación de la costa fue una de las marcas de gestión de los intendentes socialistas que gobernaron Rosario durante casi 30 años y que ese proceso se construyó con consensos. “No nació porque un día a alguien se le ocurrió”, dijo.

Así, los cuestionamientos del partido de la rosa no son nada nuevo bajo el sol. En el socialismo vienen marcando diferencias con varias decisiones urbanísticas de Javkin, a quien le achacan haber flexibilizado el plan urbano que históricamente defendió el espacio. En privado, además, remarcan que el modelo de ciudad turística que empuja el intendente no es el mismo que imaginaban las gestiones de Hermes Binner y Miguel Lifschitz, baluartes ya fallecidos del espacio.