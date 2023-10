Kicillof fue en la misma línea durante su discurso: recordó que “la provincia no se salva sola” y que por eso decidió no desdoblar la elección como hicieron muchas otras provincias. “Decidimos ir a definir a gobernación con la presidencia, porque no alcanza con un gobierno local, no alcanza con un gobierno provincial, necesitamos un gobierno nacional que aguante los embates de la deuda externa que nos dejaron y de los sectores concentrados”, apuntó.