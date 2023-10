Con el acuerdo paritario firmado hasta diciembre y en medio de una escalada inflacionaria, los gremios docentes de Santa Fe , Amsafe y Sadop, empiezan a pensar la forma con la que van a vincularse y negociar con el futuro gobierno de Maximiliano Pullaro . Creen que es la oportunidad de cambiar los aires y rediscutir cuestiones estructurales. Por el momento no hubo contactos oficiales.

En los sectores gremiales está presente la idea de poder resetear e iniciar de cero la relación con el futuro gobierno . Una de las grandes expectativas es “discutir el modelo educativo” y cuestiones estructurales. Por otra parte, esperan ser consultados al momento de que se implementen medidas y cambios, algo que le reprochan a Perotti de no haber hecho. “No te podés manejar y cambiar cosas de manera unilateral”, se quejó una gremialista.

En Amsafe aseguran que hay que priorizar el ámbito paritario como un lugar central de discusión. Según pudo averiguar Letra P , hasta el momento no hubo contactos entre los sindicatos y representantes del pullarismo . Los gremios pedirán una reunión una vez que se oficialice quién será el futuro ministro o ministra de Educación. El nombre que suena con más fuerza es el de José Goity , quién participó de la reunión por transición acompañado por Carolina Piedrabuena .

https://www.santafe.gob.ar/noticias/media/cache/thumb_no_full/recursos/fotos/2023/10/2023-10-04NID_279160O_1.jpeg Reunión de transición de Educación en la que participó el minsitro Victor Debloc junto a José Goity y Carolina Piedrabuena, representantes del mandatario electo Maximiliano Pullaro.

En el radicalismo también hay cierta incertidumbre respecto al contexto que habrá en el país y cómo estará la economía nacional y provincial en diciembre. Una vez que asuma la nueva gestión, se deberá pagar el aguinaldo -en el actual oficialismo les dijeron que no va a haber inconvenientes- y pensar en cómo será la discusión salarial. Hasta el momento, la futura coalición de gobierno elige no adelantarse al momento de responder sobre cuándo será la primera convocatoria y si seguirá o no la cláusula gatillo, algo que los gremios creen necesaria.

Mientras se va desarrollando la transición entre el gobierno saliente de Perotti con el entrante de Pullaro, el equipo va recolectando información que está sirviendo de insumo para ir pensando en el presupuesto 2024. El proyecto de ley será armado entre ambos espacios políticos, pero los gremios exigen ser consultados y tener participación en su elaboración.