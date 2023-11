La decisión de Felipe Michlig: reconstrucción de una renuncia

A lo Carlos Reutemann con su memorable “vi algo que no me gustó”, el senador Felipe Michlig renunció al Ministerio de Gobierno que había acordado comandar desde el 10 de diciembre. Uno de los padres políticos del flamante frente Unidos para Cambiar Santa Fe venía trabajando desde hace meses en las incumbencias de la cartera, pero a tres días de posar para la foto presentación de ministros y ministras decidió comunicarle al gobernador electo Maximiliano Pullaro que no formará parte de su gestión.