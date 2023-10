Un soldado para atajar en Producción

Como contrapartida señalan que el caos vehicular con miles de camiones diarios durante el pico de cosecha se trata de “uno de los cuellos de botella que no pudo resolver la gestión del gobernador (Omar) Perotti ”. Por falta de creatividad, predisposición o de recursos, la cuestión es que pasan los gobiernos y no se resuelve el tema por más que se prometa y prometa.

El elegido

Es cierto que la estructura del gobierno no está definida, incluso tratan de no dar demasiada información para no generar sensación de cogobierno, pero los sectores productivos empiezan a demandar definiciones, que no es más ni menos, que los funcionarios, desde ministros hasta técnicos de menor rango, con quienes deberán trabajar desde diciembre. El señalado para presidir el amplificado ministerio de Desarrollo Económico y Producción es Gustavo Puccini, un dirigente radical muy cercano al gobernador electo e integrante de su mesa chica.

Militante radical, es actual secretario parlamentario de la Cámara de Diputadas y Diputados y fue secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del ministerio de Seguridad, cuando lo encabezaba el propio Pullaro. Este último cargo le da cierto perfil de ejecución que podría encuadrar en las funciones de un ministerio que faculta todo el tiempo programas y aportes.

Mano derecha del gobernador electo y licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) como él, estuvo en el 90% de las reuniones con las cámaras, sectores productivos y empresas que fueron parte esencial de la campaña a gobernador, incluso en la construcción del frente de frentes que no fue para nada fácil armar. “Es 24/7 de laburo, como Maxi, por eso se llevan bien”, explican.

puccini enrico michlig.webp

Puccini, de 45 años, es parte del círculo político del radicalismo que encabeza el frente Unidos al punto de ser una de las tres espadas -la de mayor confianza con el gobernador electo- para la transición junto a los senadores Lisandro Enrico y Felipe Michlig.

Incluso es oriundo del departamento del sur santafesino General López, cuna del pullarismo, donde pisa fuerte el senador Enrico, y el propio Pullaro, que nació en Hughes un pueblo ubicado a 10 kilómetros de Labordeboy de donde es Puccini. Todo queda entre coterráneos.

En el sector privado tuvo una experiencia en el área comercial de Molinos Río de Plata, donde dejó buenos vínculos, según juran en el otro lado del mostrador. No es menor, reconocen cerca de las cerealeras, su paso por una empresa alimenticia con entendimiento con la agroexportación ya que el Grupo Pérez Companc está en el negocio de la agroindustria a través de Molinos Agro, uno de los principales procesadores de poroto de soja.

Los fierros

En la construcción de agenda y políticas para la campaña, Puccini estuvo encima, como por ejemplo, en la firma del "compromiso" con el campo y las industrias que fue parte esencial de la plataforma. Pero no todo es exportación y agro. La cartera productiva es amplia y el sector industrial se lleva un protagonismo grande.

En uno de sus habituales almuerzos institucionales, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) también envió algunos preceptos de lo que pretende para su sector en los próximos años. En boca de su presidente Javier Martín se planteó un “Máster Plan Provincial a partir de las necesidades relevadas en áreas y parques industriales” con la asignación de un “fondo plurianual presupuestario para llevar a cabo las obras de infraestructura productiva”. Esto es planificación y recursos. Clave será a quién se elija al mando de la secretaría de Industria, habitualmente un funcionario con vínculos aceitados con el sector o perteneciente a él.

Lo mismo replican en el tema energía, cuya área quedará bajo Producción, incluso, todo parece indicar que comprenderá a la Empresa Provincial de la Energía (EPE). “La industria requiere de energía eléctrica y gas de calidad y a un costo razonable”, tiran la pelota que deberá atajar Puccini.

A su vez, sostienen que se precisa un marco regulatorio eléctrico, un ente regulador y la puesta en marcha de una secretaría de Energía que defina la matriz energética provincial, el camino hacia las energías renovables y la promoción de los biocombustibles.

“Para facilitar las obras eléctricas necesarias, proponemos transformar el Fondo de Electrificación Rural en un Fondo de Electrificación Productiva, para así proveer la energía eléctrica que demanda el crecimiento y la expansión de nuestra industria provincial”. Todo un pedido directo para que escuchen los nuevos funcionarios que puede resonar en el agro.