Sorpresa en el gabinete de Pullaro: Michlig se bajó del ministerio de Gobierno

A falta de un mes para asumir, la gobernación de Maximiliano Pullaro tuvo su primer traspié, y no fue uno menor: Felipe Michlig no será el ministro de Gobierno y el gabinete se queda sin su figura política de más peso antes de nacer. “Acompañaré con la responsabilidad de siempre la gestión de gobierno, pero entiendo que en la actual coyuntura es necesario que lo haga desde espacios no ejecutivos”, confirmó el senador, quien hasta había estado al frente de las reuniones más importantes de la transición.