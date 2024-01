El contraste con su antecesor es enorme e inevitable de practicar. El peronista Omar Perotti no pudo ni supo domar. No condujo al peronismo provincial, que terminó enfrentándolo, y no mejoró la seguridad, tras prometer en campaña “paz y orden”, lo que le ganó la confianza del electorado. Pullaro tiene en sus narices, entonces, un ejemplo de lo que no debe hacer.