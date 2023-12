Frenético. Así es el ritmo que le imprimió Maximiliano Pullaro a sus primeros días al frente de la Casa Gris. El gobernador de Santa Fe está convencido de que su futuro político dependerá exclusivamente de los primeros años de su gestión. Más precisamente, de su gestión en seguridad. Todos los miembros de su ecosistema lo repiten, en on y en off. Sin embargo, en segundo plano, el oriundo de Hughes teje alianzas interprovinciales y asume roles más allá de su provincia, construyendo un entretejido que le permita sobrevivir a un Javier Milei que parece no querer llevarse bien con nadie.