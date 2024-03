Con críticas a Javier Milei, Mónica Fein pide la emergencia en seguridad que reclamó Patricia Bullrich

La diputada del Partido Socialista por Santa Fe , Mónica Fein, ingresó un proyecto de ley que declara la emergencia en seguridad en el departamento Rosario . En los fundamentos, crítico a Javier Milei y responde a Patricia Bullrich , quien el lunes se quejó por no disponer de la emergencia en seguridad que había incluido en la fallida ley ómnibus.

El tratamiento en Diputados

En la previa no había claridad de cómo abordaría el tema de la seguridad en Rosario el radicalismo en el Congreso, y se daba por sentado que el PRO no acompañaría un tratamiento exprés. Para sectores de Juntos por el Cambio, habilitar la aprobación por partes de contenidos que estaban en la ley ómnibus, que el gobierno negocia para volver a tratar, implicaría admitir que en muchos temas había acuerdo y que si no se trataron fue por el empecinamiento del presidente en que sea todo o nada.