Rosario, en shock: crónica de una ciudad paralizada por el miedo

Rosario no reacciona. La ciudad más importante de Santa Fe abandonó su ritmo habitual jaqueada por la saga de atentados que Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich catalogaron como " narcoterrorismo ". Como un boxeador groggy, impotente para volver a levantar la guardia, la ciudad quedó paralizada por el miedo de no saber dónde le pegarán la próxima piña.

Rosario, la ciudad desolada

En Rosario hoy no hubo colectivos en la calle. Taxis, muy pocos. Llegar al trabajo, para aquellos que no pudieron eludir esa responsabilidad, fue una odisea. Hubo acuerdo entre los sindicatos docentes y los colegios públicos y privados, pero para que no haya clases. Las familias no se quejaron: tampoco tenían la intención de que sus hijos e hijas salieran de su casa.