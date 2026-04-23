Río Negro: en medio de la acefalía libertaria, Ariel Rivero se arrima Dante Gebel

Ariel Rivero abandona el respaldo a Javier Milei y construye para Dante Gebel en Río Negro y la Patagonia.

Ariel Rivero , uno de los primeros armadores de Javier Milei en Río Negro y candidato a gobernador en 2023, decidió dar un paso al costado del espacio libertario y, en medio de los escándalos, comenzó a reconfigurar su estrategia con un incipiente acercamiento al pastor Dante Gebel .

El salto oficializa una ruptura que sucedió hace tiempo. Rivero fue parte del andamiaje inicial que permitió a Milei construir presencia en Río Negro cuando La Libertad Avanza todavía era un sello en formación. Su llegada al espacio se dio a partir del vínculo con Eugenio Casielles , uno de los operadores encargados de extender la estructura libertaria en las provincias, hoy uno de los principales armadores del espacio gebelista.

Durante ese período, Rivero acompañó el crecimiento mileísta y fue candidato bajo el paraguas libertario, posicionándose como una de las principales referencias locales. Sin embargo, el proceso de consolidación interna comenzó a dejar heridos en el camino por la decisión nacional de privilegiar a Lorena Villaverde como figura central del armado en Río Negro.

“Me voy desilusionado del lado de Milei. Fui candidato de él, se olvidaron del espacio. Estuve con Lule Menem cuando eligieron a Villaverde. A partir de ahí hubo un desgaste”, recordó Rivero a Letra P , dejando en evidencia una interna que nunca terminó de ordenarse.

El quiebre vino acompañado de un giro. Rivero ya no solo se distancia del armado, sino que cuestiona abiertamente el rumbo del gobierno nacional en su policía económica. Sus críticas apuntan al corazón del modelo económico que impulsa Milei, algo que hasta hace poco defendía.

“Milei ya no me representa. La inflación, el modelo económico y los créditos que le dieron a funcionario y a los pequeños productores nada. Son peores que el kirchnerismo”, sostuvo, en una definición que busca conectar con uno de los sectores más sensibles de la economía regional.

Milei Rivero Javier Milei y Ariel Rivero en la Patagonia.

El señalamiento no es menor en una provincia donde la producción frutícola y las economías regionales vienen golpeadas desde hace años. En ese contexto, el exintendente de Campo Grande intenta reconstruir su perfil con un discurso más territorial, alejándose de la lógica macroeconómica del libertarismo y acercándose a demandas concretas.

Primero Río Negro y la visión de tercios

La salida del espacio libertario no implica un retiro, sino todo lo contrario. Rivero apuesta a fortalecer Primero Río Negro, la herramienta política que conformó, con la intención de volver a posicionarse en el escenario provincial. En esa línea, plantea un diagnóstico que empieza a repetirse en distintos sectores: la posibilidad de una elección de tercios es clara y eso le habilita a un diálogo con todos los sectores. “El gobierno rionegrino hizo una buena elección, se puede dar una elección de tercios. Estamos atentos a sentarnos”, deslizó, dejando abierta la puerta a acuerdos futuros.

En un escenario fragmentado, donde el espacio del gobernador Alberto Weretilneck mantiene un robusto volumen, el libertarismo muestra tensiones, el peronismo no logra consolidar una alternativa clara y la construcción de espacios intermedios puede transformarse en un factor decisivo. Ahí es donde aparece Gebel.

El factor Dante Gebel

El movimiento más reciente de Rivero ayuda a entender hacia dónde apunta su reconstrucción. Su presencia en un acto en Lanús, al que llegó invitado por Casielles, lo ubicó en un ámbito distinto al que venía transitando.

Allí compartió espacio con dirigentes sindicales como Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y representantes del sector textil, que hoy buscan articular una alternativa con proyección nacional por fuera de las estructuras tradicionales. En ese nuevo entramado aparece el nombre de Gebel. El pastor evangélico, con fuerte presencia en América Latina y llegada a sectores medios y populares, surge como una figura capaz de aportar volumen simbólico y social.

Acto Dante Gebel partido UNO

“Lo miramos como una opción cercana”, reconocen en el entorno de Rivero. Más que una candidatura concreta, la referencia a Gebel parece apuntar a la construcción de un espacio más amplio, con anclaje en valores, comunidad y redes sociales que exceden la política tradicional.

Una salida que expone fragilidad

La salida de Rivero vuelve a dejar en evidencia las dificultades del armado libertario para sostener cohesión en las provincias. Pero también la forma en que el emergente espacio que empuja a Gebel empieza ganar espacio en la política provincial.

El caso Villaverde aceleró tensiones preexistentes y dejó al descubierto disputas por liderazgo y representación, pero el reposicionamiento de Rivero refleja una tendencia que empieza a repetirse: dirigentes que fueron parte del crecimiento de Milei en el interior y que ahora buscan nuevos caminos ante el desgaste del modelo y las internas.

Entre la crítica al oficialismo nacional, la reconstrucción territorial y un inesperado puente con el mundo evangélico, Rivero ensaya una nueva identidad política. En un escenario todavía abierto, su movimiento es una señal más de que el mapa político rionegrino está lejos de estabilizarse.