Río Negro: a caballo de la Boleta Única, La Libertad Avanza sale dar pelea desde los concejos deliberantes

La Libertad Avanza instala la boleta única de papel en Río Negro y busca desplazar el viejo sistema de votación.

La discusión por la Boleta Única de Papel (BUP) en Río Negro sumó en las últimas horas un dato clave tras la presentación coordinada de iniciativas en al menos diez concejos deliberantes de la provincia, en lo que aparece como una estrategia territorial organizada para instalar el tema en la agenda.

Según se desprende del comunicado difundido por espacios referenciados en el senador Enzo Fullone , la movida no es aislada ni espontánea. Se trata de un despliegue simultáneo en distintos municipios, con proyectos de resolución que buscan expresar respaldo a la implementación de la herramienta, tanto a nivel provincial como nacional.

La lógica es clara e intenta construir volumen político desde abajo hacia arriba con un tema que tiene escollos reales, como la legislación electoral de Río Negro.

El dato de las diez presentaciones expone un intento de articulación política en un territorio donde el armado libertario todavía está en proceso de consolidación, pero busca ganar visibilidad a partir de acciones coordinadas.

El proyecto se presentó en el Concejo Deliberante de Viedma , General Roca , Cinco Saltos , San Antonio Oeste , El Bolsón , Río Colorado , Maquinchao , Ingeniero Jacobacci , Los Menucos y Sierra Grande . También se envió a Legislatura de Río Negro para darle un contexto normativo a la iniciativa.

Los concejos deliberantes funcionan, en este esquema, como cajas de resonancia locales, ya que no tienen competencia directa sobre el sistema electoral provincial, pero sí capacidad para instalar posicionamientos políticos y generar presión sobre la agenda municipalista o regional, muy fuerte en la Patagonia norte.

Urna Río Negro Buscan modificar la forma de votar en las elecciones provinciales de Río Negro.

Este tipo de estrategias ya fue utilizado en otros debates recientes, donde proyectos replicados en distintos municipios sirvieron para amplificar discusiones que luego escalaron a nivel provincial o nacional.

El espejo nacional

La ofensiva en Río Negro se da en paralelo a un clima político más amplio. La Boleta Única volvió al centro de la agenda en el Congreso, con impulso del oficialismo y acompañamiento de sectores opositores que históricamente promovieron este cambio.

A nivel provincial, experiencias como las de Santa Fe, Córdoba y Mendoza suelen aparecer como ejemplo de las jurisdicciones que avanzaron con sistemas de boleta única propios, aunque sin resignar el control sobre sus calendarios electorales.

Ese punto es clave para entender el caso rionegrino, que ya utiliza boleta única en San Carlos de Bariloche cada vez que se renuevan autoridades en el Centro Cívico.

El límite legal que redefine la discusión

Con la presentación de la reforma electoral en el Congreo, el gobierno libertario quiere habilita la posibilidad de adosar candidaturas locales a la BUP en caso de elecciones simultáneas incorporando tramos provinciales y municipales. Con el casillero agregado para votar lista completa, la conjugación de ambas herramientas puede servir para el famosos efecto arrastre que podría generar la imagen presidencial.

Boletas Río Negro Los libertarios hacen ruido para cambiar la forma de votar en Río Negro.

Más allá del impulso político, en Río Negro existe una barrera normativa concreta que es que la legislación vigente establece la separación entre elecciones provinciales y nacionales, tanto en fecha como en instancia. Esto implica que cualquier intento de unificar el calendario no tiene viabilidad en el corto plazo sin una reforma legal de fondo.

Por eso, la avanzada en los concejos deliberantes no impacta sobre el calendario electoral, pero sí busca instalar un clima político favorable a la BUP.

Militancia institucional y construcción libertaria

La jugada libertaria combina dos planos. Por un lado, se alinea con la postura de la Casa Rosada que impulsa cambios en el sistema electoral. Por otro, funciona como una herramienta de construcción territorial en una provincia donde el espacio todavía no tiene un armazón consolidado.

La presentación simultánea en diez localidades permite mostrar organización, coordinación y presencia en distintos puntos del mapa rionegrino.

En términos políticos, no es un dato menor ya que La Libertad Avanza enfrenta un escenario donde las estructuras tradicionales mantienen peso, la construcción de volumen institucional —aunque sea a nivel local— aparece como un paso necesario.

En ese sentido, la movida funciona más como una señal política que como una herramienta de transformación inmediata. Pero esa señal tiene destinatarios claros: la dirigencia provincial, el electorado y la propia Casa Rosada.