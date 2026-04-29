Río Negro: estalló el PRO y habrá dos listas en las internas del 17 de mayo

La interna del PRO de Río Negro dejó de ser un murmullo para convertirse en un hecho político concreto. habrá dos listas en la elección partidaria del próximo 17 de mayo. Juan Martín busca ratificar su liderazgo respaldado por Mauricio Macri y Martina Lacour intentará torcer el rumbo del partido amarillo apoyada por Aníbal Tortoriello .

El desenlace expuso idas y vueltas acumuladas hasta ultimo momento y promete una escalada de tensiones. A su vez, la interna anticipa un reordenamiento que puede impactar de lleno en la Legislatura provincial. Durante las últimas jornadas, el partido atravesó momentos de estrés que se extendió hasta los últimos minutos del cierre de las listas que culminó el martes a la noche.

Negociaciones cruzadas, llamados de último momento y propuestas de integración que no prosperaron marcaron el pulso de un cierre de listas cargado de incertidumbre. La conducción actual, que encabeza Juan Martín , buscó evitar la confrontación interna con una lista de unidad pero finalmente el legislador fue quien terminó quedándose con quien iba a ser el candidato a vicepresidente de Lacour, Gastón Varela .

El dato político central es la intervención directa de Macri, que decidió involucrarse para respaldar la continuidad al actual presidente para que siga al frente del PRO rionegrino. El exmandatario empujó la estrategia de consolidar una conducción alineada con la reconstrucción nacional del partido y con capacidad de articulación territorial.

En ese esquema, el jefe del bloque legislativo provincial encabezará la lista oficialista llamada Próximo Paso, acompañado por Ofelia Stupenengo en la vicepresidencia y Juan Ignacio Murillo en la secretaría general. El armado también incluye al diputado Sergio Capozzi, quien estaba alineado a Patricia Bulrrich y a la legisladora María Laura Frey, entre otros dirigentes que forman parte del núcleo duro de la estructura partidaria.

Juan Martín busca retener la conducción y proyectar al PRO como un actor relevante en el nuevo escenario político nacional, dominado en ese sector del electorado por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, promueve una línea de acompañamiento alineado a las reformas libertarias, con la idea de “blindar el cambio” pero sin perder identidad partidaria. Macrismo moderno en su estilo más puro.

Como parte de esa estrategia, el dirigente roquense también avanza en la organización de un encuentro clave en Bariloche el próximo 8 de mayo, en el hotel Cacique Inacayal, donde se espera la posible presencia de Macri. El evento apunta a mostrar volumen político, ordenar filas y enviar una señal de fortaleza en medio de la interna.

Lacour arma lista propia y tensiona el tablero del PRO

Con todo, Lacour decidió dar el paso y competir. La legisladora barilochense encabezará la lista Renovación Rionegrina, que busca disputar el control del partido con un discurso de apertura y renovación dirigencial. La iba acompañar el cipoleño Varela pero a último momento se fue con Juan Martín y el lugar fue ocupado por la concejal de Viedma María Andría, en un armado que intenta construir volumen propio en tiempo récord.

Detrás de la candidatura de Lacour hay una lectura política clara, que la legisladora definió ante Letra P al señalar que "el PRO necesita reconfigurarse porque se necesita más dialogo y una sola persona no puede arrogarse la decisión del partido, hay que dar más espacios a los demás". En ese sentido, su espacio expresa una tensión más amplia dentro del partido.

Según pudo constatar este medio con allegados a Lacour, todavía resta asegurarse que la lista de la legisladora no caiga por alguna decisión de la junta electoral. El ojo está puesto en los requerimientos, aunque también alegan que esa parte la maneja el presidente actual del PRO, por lo que no descartan tener que recurri a la Justicia en las próximas semanas.

Martina Lacour PRO Río Negro Martina Lacour intentará torcer el rumbo del PRO de Río Negro apoyada por Aníbal Tortoriello.

En ese armado aparece, además, la influencia indirecta de Tortoriello, exreferente del PRO en la provincia y hoy alineado con el universo libertario. Su respaldo, a través de avales y contactos, fue clave para que la lista alternativa pudiera cumplir con los requisitos formales de la Carta Orgánica, que exige una estructura amplia y presencia territorial en varios circuitos.

El vínculo entre Tortoriello y el PRO está deteriorado, pero su figura sigue gravitando en la política interna partidaria. En el 2025, del bloque de la Legislatura pidió su pase a Cambia Río Negro, Gabriela Picotti. Luego lo hizo Claudio Doctorovich en los primeros meses del 2026. Su eventual candidatura a gobernador por La Libertad Avanza funciona como imán de esta interna y agrega un componente extra de complejidad a la disputa.

Riesgo de fractura y consecuencias en la Legislatura de Río Negro

La confirmación de dos listas implica que el PRO irá a una interna que puede dejar heridas profundas. Con un padrón cercano a los 3.000 afiliados, la elección del 17 de mayo definirá autoridades partidarias y el rumbo estratégico de la fuerza en la provincia.

El riesgo de fractura es concreto. Juan Martín y Lacour comparten hoy la bancada del PRO en la Legislatura, un bloque que podría resentirse si la competencia escala en confrontación. Las diferencias, hasta ahora contenidas, amenazan con trasladarse al plano institucional, afectando la dinámica parlamentaria.

En el oficialismo paritdario ya advierten que una interna puede “desgastar” al partido en un momento donde la prioridad debería ser consolidar volumen político frente a un escenario nacional cambiante. En el entorno de Lacour, en cambio, sostienen que la competencia es necesaria para oxigenar la estructura y abrir el juego a nuevos liderazgos.