Río Negro: Juan Martín recibió la bendición de Mauricio Macri y ya mira a octubre con otra cara

El jefe del PRO Río Negro , el legislador Juan Martín , fue uno de los pocos referentes del partido amarillo que se sentó en la mesa nacional luego de haber roto con La Libertad Avanza . Sonriente y con el pecho inflado junto a Mauricio Macri , ya empezó a construir el día después de las elecciones y una alternativa para 2027.

Macri le dio a Martín una señal contundente al recibir en Buenos Aires a los principales candidatos del PRO rionegrino. El legislador que va por el Senado y Martina Lacour , la candidata a la Cámara de Diputados, fueron de los más mimados en la sede partidaria nacional. El encuentro marcó un notable respaldo hacia la conducción encabezada por el roquense, que ya piensa en el día después del domingo 26 de octubre.

En un encuentro para analizar la situación en las diferentes provincias, con los candidatos de cada distrito, Martín ponderó que “el PRO sigue siendo fuerte como equipo y es la mejor garantía para defender un rumbo de cambio”.

En el mismo sentido, planteó que, frente a la volatilidad de los mercados y la incertidumbre política actual, “es cuando más se valora la seriedad y la responsabilidad que representa el PRO". "No todo da igual, no podemos volver al pasado y, para eso, en octubre hay que elegir a los mejores", lanzó.

La decisión de Martín de romper la alianza con la estructura libertaria sureña, a casi un mes de la elección nacional, cobra especial relevancia en medio del deterioro del gobierno nacional y los múltiples inconvenientes que surgieron desde el pasado 7 de septiembre, cuando la elección bonaerense hizo tambalear la economía.

image Juan Martín, presidente del PRO Río Negro, competirá por un lugar en el Senado.

Macri, sonriente, fue aún más explícito: “Vamos a ser una fuerza de oposición”. Con esa definición, buscó envalentonar a la representación patagónica del PRO, que tiene como referente central al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la figura más importante dentro del macrismo de las provincias.

La campaña en marcha

El apoyo no se limitará al gesto del expresidente. En los próximos días, diversas figuras nacionales desembarcarán en Río Negro para reforzar la campaña. El jueves y viernes estarán en Viedma y Las Grutas la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, mientras que el fin de semana recorrerá el Valle Medio el senador entrerriano Alfredo De Angeli.

La estrategia responde a la necesidad de consolidar al PRO “como alternativa clara”, en un escenario donde el oficialismo provincial sufre para retener poder de negociación en el Congreso y La Libertad Avanza procura expandirse con las candidaturas de Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello. Martín, al distanciarse del bosquejo libertario, apuesta a reposicionar al macrismo con vistas a un futuro reordenamiento político.

“Desde el 26 de octubre, se viene un nuevo esquema nacional”, ratificó el candidato a Letra P, antes de su regreso a la Patagonia.

Reconfiguración y tensiones

“Contamos con el aval pleno del macrismo”, resumió Martín al salir de la reunión, en la que también se analizaron los escándalos recientes que golpean al gobierno nacional. La conclusión compartida es que “la política va a sufrir una reconfiguración y ahí vamos a ver en qué lugar queda cada uno”. Macri ya avisó a los suyos que serán oposición.

En esa línea, el armado provincial se alinea al modelo que Nacho Torres despliega en Chubut: cercanía con la gente, recorridas constantes y un perfil que aspira a diferenciarse de la política tradicional. El detalle no pasó inadvertido en el encuentro. “Nacho replica una forma de hacer política más cercana, hasta en lo simbólico, con su estilo descontracturado de zapatillas y trato directo”, comentó un dirigente presente.

image Juan Martín e Ignacio Torres, gobernador de Chubut. El PRO busca hacerse fuerte desde Río Negro y la Patagonia.

El único inconveniente con Torres es su incursión en Provincias Unidas, ese esquema que integran otros gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), un grupo que auspicia en sus filas a Juan Schiaretti, otro exmandatario de relación cercana a Macri, que como contó Letra P, empieza a despegarse del expresidente.

Lo que viene en Río Negro

Con el respaldo de Macri y el acompañamiento de referentes nacionales, Martín encara el tramo decisivo hacia octubre en busca de consolidar al PRO como fuerza competitiva en Río Negro. Sabe que quedarse con la banca en el Senado será una epopeya pero la apuesta es más profunda, en un contexto que, confía, diagramará otro escenario después de octubre.

El legislador aspira a ganar visibilidad en el corto plazo y posicionarse como actor relevante en la inevitable reconfiguración de ese mapa político que se avecina y pelear por su provincia.

Su visión es periférica. Procura sumar músculo para una futura candidatura local, con vistas a la renovación de autoridades de 2027. Ya hoy otros anotados, como la intendenta de General Roca, la peronista María Emilia Soria, el propio gobernador Alberto Weretilneck o su otrora aliado, Aníbal Tortotiello.