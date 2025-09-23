Santa Fe: Schiaretti abraza a Pullaro y Scaglia en el lanzamiento de la campaña local de Provincias Unidas

“El futuro se construye” es el título del evento que organiza el comando de campaña del pullarismo en el elegante Club Marinas, sobre el segundo dique del Puerto de Santa Fe, a orillas del riacho homónimo. Allí se esperan que unas quinientas personas -intendentes, presidentes comunales, concejales, autoridades comunales, dirigentes y referentes de toda la coalición- asistan este miércoles por la tarde a presenciar el lanzamiento formal de una campaña que, en la práctica, empezó hace tiempo e incluso ya tomó temperatura tras la hora crítica de Javier Milei.
De lo que no trascendió mucho es del contenido de esas reuniones previas. “Estamos a disposición del gobernador”, avisó un entornista del Gringo en la previa. En principio, habrá una charla acerca de los desafíos de la campaña y acordarán los detalles finales del evento de la tarde. En Santa Fe deslizaron, además, la intención de llevar adelante alguna actividad vinculada al turismo interprovincial. Seguramente los acompañe Claudia Giaccone, la referente de Hacemos -el sello schiarettista- en la Bota.
pullaro valdes sadir llaryora schiaretti
Los gobernadores de Provincias Unidas junto a Juan Schiaretti.
Lo que es seguro es que sobran interesados en verse con el excandidato a presidente. Por ejemplo, dirá presente el colectivo de intendentes peronistas santafesinos alineados con Martín Llaryora que hace no mucho pegaron el salto a Provincias Unidas en el plano nacional -pero no a Unidos en la esfera provincial-. Allí se anotan Roly Santacroce, de Funes; Adrián Maglia, de Granadero Baigorria; y Enri Vallejos, de Reconquista, entre otros. El grupo sumó reuniones con Pullaro en las últimas semanas y se mostró alineado con la campaña de Scaglia.
En ese sentido, en el armado de los gobernadores quieren bajar las expectativas y avisan desde ya cuál va a ser el criterio con el que van a leer los resultados electorales: el de los escaños conseguidos. “El que nos diga que porque sacamos pocos votos no podemos poner un presidente en dos años, no entendió nada del fenómeno Milei”, explican. Pocos se animan, en esa línea, a ponerle un número a las expectativas que hay en torno a la cantidad de bancas que podrá tener el bloque a partir de diciembre: algunos dicen veinte, otros más.