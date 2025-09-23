Santa Fe: Schiaretti abraza a Pullaro y Scaglia en el lanzamiento de la campaña local de Provincias Unidas

Vínculo más que aceitado entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el cordobés Juan Schiaretti.

El armado que los gobernadores del centro fundaron y dieron en llamar Provincias Unidas prepara un nuevo mojón en el camino que eligieron con el objetivo de ser la fuerza que logre romper la polarización. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro organizó un lanzamiento de campaña para su elegida, Gisela Scaglia, al que asistirá el también candidato Juan Schiaretti.

El lanzamiento de Gisela Scaglia “El futuro se construye” es el título del evento que organiza el comando de campaña del pullarismo en el elegante Club Marinas, sobre el segundo dique del Puerto de Santa Fe, a orillas del riacho homónimo. Allí se esperan que unas quinientas personas -intendentes, presidentes comunales, concejales, autoridades comunales, dirigentes y referentes de toda la coalición- asistan este miércoles por la tarde a presenciar el lanzamiento formal de una campaña que, en la práctica, empezó hace tiempo e incluso ya tomó temperatura tras la hora crítica de Javier Milei.

En principio, no habría grandes sorpresas en el acto. Servirá, más que nada, para que el gobernador le dé un espaldarazo a su vicegobernadora, que encabeza la boleta de Provincias Unidas en Santa Fe, y se muestre con el exgobernador cordobés, que cumple el mismo rol en Córdoba. Sobre el escenario además estará Pablo Farías, el socialista diputado provincial y segundo en la lista que lidera la galvense. El acto será la ocasión, además, en la que se presente en público el resto de la nómina, compuesta por figuras nuevas de todos los espacios que forman la alianza en la Bota.

La agenda de Juan Schiaretti Schiaretti viajará acompañado por una reducida comitiva liderada por su armador, Carlos Massei, quien es además el representante cordobés en la Región Litoral, la alianza de gestión que los gobernadores alumbraron hace un año y que fue la plataforma para que después algunos de ellos confluyan electoralmente. Llegará cerca del mediodía al aeropuerto de Sauce Viejo y de ahí irá raudo a la Casa Gris, donde lo esperarán Pullaro y Scaglia para tener algunas reuniones antes de dirigirse al Club Marinas.

De lo que no trascendió mucho es del contenido de esas reuniones previas. “Estamos a disposición del gobernador”, avisó un entornista del Gringo en la previa. En principio, habrá una charla acerca de los desafíos de la campaña y acordarán los detalles finales del evento de la tarde. En Santa Fe deslizaron, además, la intención de llevar adelante alguna actividad vinculada al turismo interprovincial. Seguramente los acompañe Claudia Giaccone, la referente de Hacemos -el sello schiarettista- en la Bota.

pullaro valdes sadir llaryora schiaretti Los gobernadores de Provincias Unidas junto a Juan Schiaretti. Lo que es seguro es que sobran interesados en verse con el excandidato a presidente. Por ejemplo, dirá presente el colectivo de intendentes peronistas santafesinos alineados con Martín Llaryora que hace no mucho pegaron el salto a Provincias Unidas en el plano nacional -pero no a Unidos en la esfera provincial-. Allí se anotan Roly Santacroce, de Funes; Adrián Maglia, de Granadero Baigorria; y Enri Vallejos, de Reconquista, entre otros. El grupo sumó reuniones con Pullaro en las últimas semanas y se mostró alineado con la campaña de Scaglia. El propósito del viaje de Juan Schiaretti “Lo importante es mostrarle a la gente que somos una alternativa”, dicen cerca de Schiaretti. En Provincias Unidas se esfuerzan por no correrse del eje de su campaña tras el contraataque de la Casa Rosada -cortesía de Scott Bessent- que hizo bajar la cotización del dólar. La receta es la misma en todos los distritos: mostrar logros de gestión y capitalizarlos en un relato que resalte al interior por sobre el porteñismo. Para eso, todo sirve: Santa Fe es la primera parada de un viaje tiene a Buenos Aires como destino para Schiaretti, que por eso se irá directo desde el evento hasta el aeropuerto. En ese sentido, en el armado de los gobernadores quieren bajar las expectativas y avisan desde ya cuál va a ser el criterio con el que van a leer los resultados electorales: el de los escaños conseguidos. “El que nos diga que porque sacamos pocos votos no podemos poner un presidente en dos años, no entendió nada del fenómeno Milei”, explican. Pocos se animan, en esa línea, a ponerle un número a las expectativas que hay en torno a la cantidad de bancas que podrá tener el bloque a partir de diciembre: algunos dicen veinte, otros más.

