Vaca Muerta: Chevron invertirá u$s 10.000 millones y acelera la apuesta al RIGI

Chevron confirmó una inversión de u$s 10.000 millones en Vaca Muerta bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), en otro megaproyecto que Toto Caputo busca mostrar como señal de confianza para acelerar los negocios energéticos y las exportaciones desde Neuquén.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía durante una visita oficial a Estados Unidos , pocas horas después de que el presidente Javier Milei prometiera un Súper-RIGI.

Según indicó Caputo tras reunirse con ejecutivos de la petrolera estadounidense, la compañía enviará la propuesta formal en los próximos días.

“Nos garantizaron que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días”, afirmó el ministro.

Del encuentro participaron la directora financiera de Chevron, Eimar Bonner, y la responsable de Asuntos Corporativos, Laura Lane. Por parte del Gobierno estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

RIGI e inversiones en Vaca Muerta

Con esta iniciativa, el volumen total de proyectos presentados bajo el RIGI superaría los u$s 100.000 millones, con más de 36 propuestas vinculadas principalmente al sector energético.

Además de petróleo y gas, el esquema despertó interés en minería e infraestructura. El régimen fue diseñado para atraer inversiones de gran escala en la Argentina, especialmente aquellas superiores a u$s 200 millones.

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El programa ofrece beneficios fiscales y cambiarios, estabilidad tributaria y facilidades aduaneras, con el objetivo de generar previsibilidad para proyectos de largo plazo.

Chevron opera en la Argentina desde hace más de una década y mantiene un rol central en el desarrollo de shale oil y shale gas en Vaca Muerta, donde se consolidó como uno de los principales actores del sector.

El Gobierno avanza en la derogación del Decreto Chevron

En paralelo al anuncio, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar el Decreto 929/2013, conocido como “Decreto Chevron”, aprobado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa busca concentrar todos los incentivos dentro del RIGI y eliminar regímenes paralelos vinculados a inversiones energéticas.

Fuentes oficiales señalaron que distintos proyectos iniciados bajo ese decreto podrían migrar al nuevo esquema, incluidos desarrollos impulsados por otras petroleras con operaciones en la región.

La decisión se produjo en un contexto de expansión de inversiones en energía no convencional, con Vaca Muerta consolidada como uno de los principales polos de crecimiento exportador de la Argentina.