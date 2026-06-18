Marcos Juárez: Sara Majorel bajó su candidatura a la reelección y despeja el regreso de Pedro Dellarossa

Sara Majorel confirmó que no buscará la reelección en Marcos Juárez en los comicios municipales del 6 de septiembre y tampoco se postulará para otro cargo. La definición ordenó la interna del PRO del sudeste de Córdoba y dejó mejor posicionado a Pedro Dellarossa para encabezar una nueva candidatura a la intendencia.

“Se trata de una determinación estrictamente personal, tomada con la convicción que ha guiado siempre mi manera de entender la política: el interés colectivo debe estar siempre por encima de las aspiraciones individuales”, expresó la intendenta en un comunicado.

La mandataria sostuvo además que la unidad resultó un factor central en su decisión. En ese sentido, afirmó que “las internas partidarias siempre dejan heridos y corren el foco de lo que realmente importa: el futuro de la ciudad”.

La salida de Majorel modificó un escenario que se había vuelto cada vez más complejo dentro del oficialismo local. La dirigente quedó atravesada por tensiones internas y por el crecimiento político de quien fue su principal referente durante los últimos años.

Pedro Dellarossa , exintendente de Marcos Juárez durante dos mandatos consecutivos, formalizó semanas atrás su salida del Banco de Córdoba para competir nuevamente por la conducción municipal. Su regreso profundizó las diferencias dentro del espacio amarillo resquebrajadas tras su salida al gabinete del gobernador Martín Llaryora .

De acuerdo con fuentes partidarias, distintas encuestas mostraron al exministro por encima de Majorel. Ambos habían coincidido en que esos números serían determinantes para definir quién continuaría en carrera.

Santos - Majorel - Macri - Dellarossa - De Loredo - Juez Otros tiempos en Marcos Juárez

“Sara mide alrededor de 15 puntos sin Dellarossa en escena; pero cuando aparece el exintendente se esfuman los votos y se los lleva todos él”, señalaron a Letra P.

Un estudio de la consultora CB Global Data difundido en abril de 2026 ubicó a Majorel con 23,6% de imagen positiva y 21,1% de imagen negativa. Esos registros la colocaron entre los diferenciales más bajos de los jefes comunales de Córdoba y redujeron su margen de negociación dentro de su fuerza política.

Las dificultades de gestión y el clima interno

En paralelo, el oficialismo evaluó el impacto de distintos episodios ocurridos durante la gestión. A lo largo de 2025, la administración municipal enfrentó cuestionamientos de la oposición vinculados con compras, presupuestos y presuntos sobreprecios en obras públicas.

Ese contexto derivó en la renuncia del concejal oficialista Alejandro Ros Artayeta, quien justificó su salida al denunciar “situaciones poco claras” y “falta de transparencia”.

Las diferencias también crecieron en las últimas semanas. Las críticas públicas del presidente del Concejo Deliberante, el radical Javier Barletta, hacia Dellarossa encontraron respaldo entre integrantes del gabinete municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DellarossaPedro/status/2051263979511574645&partner=&hide_thread=false Dejo mi lugar como vicepresidente del Banco de Córdoba para asumir un nuevo desafío: volver a comprometerme con Marcos Juarez.



Esta Ciudad es mi casa.



Con la experiencia de lo hecho, quiero volver a administrarla.



Este camino no es personal, es juntos. pic.twitter.com/kwVBjCPb3z — Pedro Dellarossa (@DellarossaPedro) May 4, 2026

En una de las sesiones más recientes, el oficialismo acompañó una iniciativa de Hacemos para incorporar un representante opositor al Programa Municipal de Viviendas. La propuesta recibió el rechazo de Mariano Fidelio, identificado con Dellarossa, y quedó expuesta a un eventual veto de la propia jefa comunal.

El futuro electoral de Marcos Juárez

En su mensaje, Majorel reivindicó el denominado “Modelo Marcos Juárez”, basado —según definió— en el trabajo en equipo, la responsabilidad fiscal, la planificación y la gestión profesional.

“Lo más importante no son las personas ni los cargos, sino los valores y los proyectos que trascienden a quienes circunstancialmente tenemos la responsabilidad de conducirlos”, sostuvo.

La decisión también impactó sobre las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, que habían asomado en un posible acuerdo electoral impulsado desde la Ciudad de Buenos Aires, con Marcos Juárez como una experiencia de referencia. La irrupción de Dellarossa volvió más incierta esa posibilidad que mantenía viva la figura de Majorel.

sara majorel marcos juarez Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

El exfuncionario provincial mantiene firme su pertenencia al partido que lo llevó a la intendencia en 2014 y aguarda la habilitación formal del sello para competir en septiembre. Mientras tanto, el cordobesismo observa con interés una alternativa que podría limitar el crecimiento libertario en el sudeste provincial.

Con la salida de Majorel, la elección municipal del 6 de septiembre —la única prevista en el calendario cordobés de 2026 y una referencia histórica para la política nacional por su vínculo con el surgimiento del liderazgo del expresidente Mauricio Macri— quedó abierta a un desenlace mucho más incierto que el previsto meses atrás.

Por lo pronto, el cordobesismo miró con entusiasmo la definición que aleja un poco más un acuerdo de las expresiones de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza. Tanto Dellarossa, como la vecinalista Verónica Crescente, lideran las encuestas y, ambos, tienen buena relación con el PJ.

En un terreno refractario al pernonismo, el objetivo del gobernador sigue siendo modesto: que no ganen los alfiles de Javier Milei.