Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
Elecciones 2026 | Córdoba

Marcos Juárez: Sara Majorel bajó su candidatura a la reelección y despeja el regreso de Pedro Dellarossa

La intendenta anunció que no competirá en septiembre. La decisión reordenó la interna del PRO. Las encuestas, la razón principal. Win-win para Martín Llaryora.

Letra P | Mariano Paoloni
Por Mariano Paoloni
La intendenta de Marcos Juárez, alfil de Mauricio Macri, declinó su candidatura tras observar encuestas desfavorables

La intendenta de Marcos Juárez, alfil de Mauricio Macri, declinó su candidatura tras observar encuestas desfavorables

Sara Majorel confirmó que no buscará la reelección en Marcos Juárez en los comicios municipales del 6 de septiembre y tampoco se postulará para otro cargo. La definición ordenó la interna del PRO del sudeste de Córdoba y dejó mejor posicionado a Pedro Dellarossa para encabezar una nueva candidatura a la intendencia.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora entregó fondos, ambulancias y equipamiento en el hospital regional de Marcos Juárez
Elecciones 2026 | Córdoba

Llaryora se metió de lleno en Marcos Juárez para bloquear la avanzada libertaria en la pampa gringa

Por 
Letra P | Mariano Paoloni
Mariano Paoloni

“Se trata de una determinación estrictamente personal, tomada con la convicción que ha guiado siempre mi manera de entender la política: el interés colectivo debe estar siempre por encima de las aspiraciones individuales”, expresó la intendenta en un comunicado.

La salida de Majorel modificó un escenario que se había vuelto cada vez más complejo dentro del oficialismo local. La dirigente quedó atravesada por tensiones internas y por el crecimiento político de quien fue su principal referente durante los últimos años.

Interna del PRO y avance de Pedro Dellarossa

Pedro Dellarossa, exintendente de Marcos Juárez durante dos mandatos consecutivos, formalizó semanas atrás su salida del Banco de Córdoba para competir nuevamente por la conducción municipal. Su regreso profundizó las diferencias dentro del espacio amarillo resquebrajadas tras su salida al gabinete del gobernador Martín Llaryora.

De acuerdo con fuentes partidarias, distintas encuestas mostraron al exministro por encima de Majorel. Ambos habían coincidido en que esos números serían determinantes para definir quién continuaría en carrera.

Santos - Majorel - Macri - Dellarossa - De Loredo - Juez
Otros tiempos en Marcos Juárez

Otros tiempos en Marcos Juárez

“Sara mide alrededor de 15 puntos sin Dellarossa en escena; pero cuando aparece el exintendente se esfuman los votos y se los lleva todos él”, señalaron a Letra P.

Un estudio de la consultora CB Global Data difundido en abril de 2026 ubicó a Majorel con 23,6% de imagen positiva y 21,1% de imagen negativa. Esos registros la colocaron entre los diferenciales más bajos de los jefes comunales de Córdoba y redujeron su margen de negociación dentro de su fuerza política.

Las dificultades de gestión y el clima interno

En paralelo, el oficialismo evaluó el impacto de distintos episodios ocurridos durante la gestión. A lo largo de 2025, la administración municipal enfrentó cuestionamientos de la oposición vinculados con compras, presupuestos y presuntos sobreprecios en obras públicas.

Ese contexto derivó en la renuncia del concejal oficialista Alejandro Ros Artayeta, quien justificó su salida al denunciar “situaciones poco claras” y “falta de transparencia”.

Las diferencias también crecieron en las últimas semanas. Las críticas públicas del presidente del Concejo Deliberante, el radical Javier Barletta, hacia Dellarossa encontraron respaldo entre integrantes del gabinete municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DellarossaPedro/status/2051263979511574645&partner=&hide_thread=false

En una de las sesiones más recientes, el oficialismo acompañó una iniciativa de Hacemos para incorporar un representante opositor al Programa Municipal de Viviendas. La propuesta recibió el rechazo de Mariano Fidelio, identificado con Dellarossa, y quedó expuesta a un eventual veto de la propia jefa comunal.

El futuro electoral de Marcos Juárez

En su mensaje, Majorel reivindicó el denominado “Modelo Marcos Juárez”, basado —según definió— en el trabajo en equipo, la responsabilidad fiscal, la planificación y la gestión profesional.

“Lo más importante no son las personas ni los cargos, sino los valores y los proyectos que trascienden a quienes circunstancialmente tenemos la responsabilidad de conducirlos”, sostuvo.

La decisión también impactó sobre las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, que habían asomado en un posible acuerdo electoral impulsado desde la Ciudad de Buenos Aires, con Marcos Juárez como una experiencia de referencia. La irrupción de Dellarossa volvió más incierta esa posibilidad que mantenía viva la figura de Majorel.

sara majorel marcos juarez
Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

El exfuncionario provincial mantiene firme su pertenencia al partido que lo llevó a la intendencia en 2014 y aguarda la habilitación formal del sello para competir en septiembre. Mientras tanto, el cordobesismo observa con interés una alternativa que podría limitar el crecimiento libertario en el sudeste provincial.

Con la salida de Majorel, la elección municipal del 6 de septiembre —la única prevista en el calendario cordobés de 2026 y una referencia histórica para la política nacional por su vínculo con el surgimiento del liderazgo del expresidente Mauricio Macri— quedó abierta a un desenlace mucho más incierto que el previsto meses atrás.

Por lo pronto, el cordobesismo miró con entusiasmo la definición que aleja un poco más un acuerdo de las expresiones de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza. Tanto Dellarossa, como la vecinalista Verónica Crescente, lideran las encuestas y, ambos, tienen buena relación con el PJ.

En un terreno refractario al pernonismo, el objetivo del gobernador sigue siendo modesto: que no ganen los alfiles de Javier Milei.

Temas
Notas Relacionadas
Sara Majorel y Pedro Dellarossa analizan la unidad para retener Marcos Juárez
ELECCIONES 2026 | CÓRDOBA

Marcos Juárez: Majorel negocia una alianza con Dellarossa y arriesga la unidad de su gobierno

La intendenta habla con su antecesor y se aleja de LLA. La jugada es resistida por la UCR y el juecismo, que amenazan con romper la coalición nacida en 2014.
La vecinalista Véronica Crescente buscará su revancha en Marcos Juárez
ELECCIONES 2026 | CÓRDOBA

Marcos Juárez: Crescente resiste los cantos de sirena y apuesta a devolverle el poder a Unión Vecinal

La dirigente consolidó un armado propio, sumó nuevas figuras y rechazó ofertas de otras fuerzas. Competirá con el sello que gobernó la ciudad por décadas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Los balcones de CFK: 26 concentraciones en un mes.
LA PREVIA DEL BANDERAZO

Los balcones de CFK: 26 concentraciones en 30 días y cero kicillofismo

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y Manuel Adorni.
SALVEN AL VOCERO

Milei arma una foto de respaldo a Adorni y avisa que no lo echará ni lo mandará a otro lugar

Por  Pablo Lapuente
Manuel Adorni, durante su exposición en Diputados. 
VOCERO AL BANQUILLO

Adorni, más cerca de la expulsión: el Senado vota su interpelación el 25 y aliados piden que renuncie

Por  Mauricio Cantando
Consumo: aumenta la cantidad de locales vacíos en todo el país
ES EL MODELO

Consumo por el piso y más locales vacíos en todo el país: ¿venta online o bolsillo offline?

Por  Lorena Hak