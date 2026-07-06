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TEMPORADA DE ROSCA

Peronismo permitido: el socialismo bonaerense evalúa subirse al plan Axel Kicillof 2027

Prioriza la construcción de un frente anti-Milei, aunque primero espera que se ordene el PJ. Aval expreso de la conducción santafesina.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El peronismo permitido: el socialismo de la provincia de Buenos Aires evalúa subirse al plan Kicillof 2027

El peronismo permitido: el socialismo de la provincia de Buenos Aires evalúa subirse al plan Kicillof 2027

El socialismo de la provincia de Buenos Aires va camino a sumarse a un armado amplio para enfrentar a La Libertad Avanza y evalúa caminar junto al gobernador Axel Kicillof en 2027. “La prioridad es superar al gobierno de Javier Milei”, remarcó el secretario general de la filial bonaerense del Partido Socialista (PS), el marplatense Luciano Burket.

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Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

Como contó Letra P la semana pasada, la celebración por los 130 años del PS disparó ruido político en Santa Fe, donde el partido juega fuerte. Lo que llamó la atención fue la presencia en el evento del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha y principal coronel del gobernador en su cruzada expansionista y la disputa por la sucesión de Milei.

La conversación se expandió más allá de los límites de la provincia del litoral y se instaló en el territorio que concentra el 38 por ciento del padrón electoral nacional, donde el PS bucea en la conformación de alianzas.

Burket forma parte de Socialismo en Movimiento, el armado que el año pasado se impuso en las elecciones internas -comparte la conducción con Carlos Ajamil, de Usina Socialista, otra rama del partido- y está alineado con la presidenta del partido a nivel nacional, Mónica Fein, y la conducción santafesina que ejercen Clara García y Joaquín Blanco.

La situación interna del socialismo en Buenos Aires

Burket convive en Buenos Aires con Usina Socialista, el armado con base en La Plata que forma parte de la gestión del intendente local, Julio Alak, y está alineado –sobre todo– al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

Para muchos dirigentes, la convocatoria a Bianco expresó el inicio de una nueva etapa política, dejando atrás la lógica de la equidistancia o la denominada “tercera vía” para avanzar en la construcción de una oposición con vocación de mayoría.

Este acercamiento, sin embargo, no comenzó en la conmemoración del 130 aniversario, sino que forma parte de un proceso político que se viene consolidando desde la asunción de las autoridades del PS bonaerense. Tras los comicios de 2025, por invitación de Galland, participó el jefe comunal platense, quien hizo llegar una carta manuscrita del gobernador Kicillof, gesto que fue interpretado como una clara señal de apertura al diálogo y al fortalecimiento de los vínculos políticos entre ambos espacios.

Usina tiene un pie en el kicillofismo. Burket y los suyos, no, pero empezaron a analizarlo. “Hay sectores que hoy creen que el camino es un acercamiento al gobernador. Nosotros estamos abiertos a repensar el esquema de acuerdos”, admitió el referente bonaerense del socialismo.

Burket le dijo a Letra P que mantiene contacto permanente con la conducción santafesina del PS, que cualquier tipo de movimiento está previamente hablando con Fein y Blanco. Si bien es cauteloso, promueve la integración de partidos “con coincidencias mínimas”.

Que el peronismo mueva primero

Para avanzar en el armado, Burket considera que hay un rasgo prioritario y condicionante. “Va a depender de dos cosas, de cómo se ordene y qué propuesta encarne el peronismo”, sintetiza. La decisión de construir una alternativa está, pero “no a cualquier costo”.

“Si se va a armar un Frente de Todos II, no vamos a estar; si es cristinismo por otros medios, no nos sentimos interpelados”, avisó Burket y, en el marco de la interna peronista, dijo que Kicillof “intenta algo nuevo”.

En ese sentido, Burket se entusiasmó con el diagnóstico que hizo el ministro Bianco en el evento de los 130 años. “Planteó que Juntos por el Cambio fracasó y el Frente de Todos también fracasó. Y volvió a decir lo de las nuevas canciones”, cerró el socialista.

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