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La fiscalía de Paraguay pidió dos años y dos meses de prisión para Kueider por contrabandear U$S 200.000

El exsenador está acusado por ingresar al país vecino en 2024 una parva de billetes estadounidenses sin declarar. La defensa solicitó su absolución.

Por Letra P | Periodismo Político
La fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de prisión para Edgardo Kueider y su secretaria

La fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de prisión para Edgardo Kueider y su secretaria

El juicio oral que enfrenta en Paraguay el exsenador por Entre Ríos Edgardo Kueider ingresó este lunes en su tramo decisivo. En su alegato final, el fiscal Ysrael Villalba solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión para el exlegislador y su exsecretaria, Iara Guinsel, acusados de intentar ingresar al país u$s 200 mil sin declarar.

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La pena requerida se ubica apenas por debajo del máximo previsto para la tentativa de contrabando —2 años y 6 meses— y marca la posición más dura del Ministerio Público de ese país desde que comenzó el proceso.

Villalba sostuvo que durante el debate quedó acreditado que ambos violaron el Código Aduanero paraguayo al intentar cruzar la frontera en horario nocturno con una suma de dinero que excedía ampliamente el límite permitido sin declaración. Para la fiscalía, el efectivo transportado constituye “mercadería” según la legislación vigente, un punto que la defensa cuestiona desde el inicio del expediente, según publicó Infobae.

“El ingreso de grandes sumas sin trazabilidad es un precedente grave para el lavado de activos”, afirmó el fiscal, que también remarcó que ni Kueider ni Guinsel mostraron “arrepentimiento” ni ofrecieron disculpas durante el proceso.

La defensa pidió la absolución

Los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo reclamaron la absolución de ambos imputados. Argumentaron que la acusación se basa en “analogías” y en una interpretación extensiva del concepto de mercadería que, según ellos, no está contemplada en la normativa.

Tras los alegatos, el tribunal integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris, pasó a deliberar. El veredicto se conocerá en los próximos días.

Las causas paralelas de Edgardo Kueider

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024, cuando fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. En su vehículo se encontraron U$S 211.102, $646.000 y 3.900.000 guaraníes, dinero que no había sido declarado.

El proceso por tentativa de contrabando no es el único frente judicial que enfrenta el exsenador. La Justicia paraguaya lo imputó también por lavado de activos en una causa vinculada a operaciones inmobiliarias, y los inmuebles involucrados quedaron embargados.

En Argentina, la jueza Sandra Arroyo Salgado investiga a Kueider por presunto lavado de activos y pidió su extradición. La Fiscalía paraguaya ya dio luz verde, pero el exsenador no podrá ser trasladado hasta que concluya el juicio en Asunción. Además, existe otra causa en la Justicia entrerriana cuya competencia está en discusión ante la Corte Suprema.

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