Cipolletti es la ciudad de Río Negro que más fondos para obra pública tiene previstos en el Presupuesto 2027 que aprobó la Legislatura. La ciudad en la que Alberto Weretilneck construyó su carrera volvió a ser beneficiada en la distribución de recursos dejando rezagadas a algunas otras con un peso territorial y político similar, como Bariloche , Viedma o General Roca .

El municipio que dirige el presidente de Juntos Somos Río Negro , Rodrigo Buteler , recibirá obras por casi 62 mil millones de pesos sobre los 509 mil millones totales, lo que representa alrededor del 15 por ciento del total. Semanas atrás se aseguró 3.800 millones de pesos en compensación por coparticipación municipal.

La asignación admite múltiples lecturas. La del oficialismo tiene que ver con el nuevo perfil de gobernador petrolero que asumió Weretilneck cuando se topó con el boom energético en la región. Siguiendo esa lógica, el reparto se explica en la necesidad de satisfacer las demandas de crecimiento en infraestructura que requiere la ciudad lindante Neuquén a partir de Vaca Muerta . A la ciudad llegan cientos de familias por semana, con la capital nequina estallada en migración, Cipolletti aparece como la opción primera.

Quienes miran de reojo ese argumentos enfatizan en que los beneficios para Cipolletti son excesivos y están vinculados al cálculo electoral: de la misma ciudad proviene el precandidato a gobernador libertario Aníbal Tortoriello , cuyas performances en las últimas dos elecciones fueron mejores que las del propio Weretilneck. Además, Buteler es visto hoy como el sucesor del gobernador y por eso el partido del gobierno busca apuntalar su administración.

Lo cierto es que el liderazgo cipoleño en la recepción de obra pública también es mirado de reojo por ciudades que le reportaron recientes alegrías al gobernador. Especialmente San Carlos de Bariloche, una de las ciudades más grandes de la Patagonia. Dentro del ejido que controla Walter Cortés observan que a pesar de que el censo 2022 les otorga 31 mil habitantes más que Cipolletti, tienen obras asignadas por menos de 40 mil millones.

En términos relativos la ciudad andina recibe 54 por ciento menos de recursos que la del Alto Valle Este. Otro dato, Buteler conduce al 14 por ciento de la población de la provincia y recibe el 15 por ciento del presupuesto de obras. Cortés, con el 18 por ciento de población, recibe el 9,6. Mientras la inversión provincial en obra pública por habitante en Cipolletti alcanza los 585 mil pesos, en Bariloche es de 294 mil.

Concentrado en la elebaoración de su propia hoja de ruta, el intendente de la ciudad más poblada de la provincia no escaló esta vez con críticas al reparto provincial. El tema fue su bandera durante los primeros años de su administración en los que siempre reclamó por las decisiones que dejaban a Bariloche en un lugar que, entiende, no hace justicia a lo que realmente se merece.

Weretilneck y Cortés sellaron una alianza política que sirvió a ambos para festejar un las elecciones constituyentes de Bariloche. Aunque en términos políticos la victoria del 1 de noviembre no redituó dividendos en especie al jefe comunal. Para colmo, la salud financiera de la municipalidad no es la mejor y la situación obligó a Cortés a anunciar el pago del aguinaldo en dos cuotas, en un esquema que rápidamente recordó la minicrisis financiera reciente de General Roca que requirió la intervención del gobierno de la provincia.

Obras principales

Dos de las principales obras que el gobierno de Río Negro proyecta para Cipolletti son de responsabilidad municipal. El ordenamiento vial de la avenida Perón y desagües pluviales insumen más de un tercio de las partidas asignadas. En cambio, en Bariloche varias de las obras que se prevén son sobre jurisdicción provincial, como la construcción de una escuela y la reparación de las rutas rionegrinas 80, 82 y 77. Un pedido de Cortés atendido fue el abastecimiento de agua potable para la zona sur desde el Lago Gutiérrez.

Pero Bariloche ni siquiera es la segunda ciudad que más dinero en obras públicas recibirá el año próximo, sino la tercera. En el medio se coló Viedma, también conducida por un dirigente de Juntos Somos Río Negro, el vicepresidente Marcos Castro. La capital tiene asignados 46.500 millones de pesos, aunque más de 11 mil corresponden a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento para la readecuación del Centro Municipal de Cultura, obra que ya se inició hace unos meses. El resto del presupuesto para Viedma prevé obras en rutas provinciales, como la 1 y la 51, anunciada en varias oportunidades pero aún no concretada.

PRESUPUESTO 2027: NUESTRAS PRIORIDADES



Con el Presupuesto Provincial 2027 aprobado, tenemos planificados los recursos y las inversiones para el próximo año.



Priorizamos la educación, la salud y la seguridad, proyectamos 383 obras en toda la provincia y mantenemos sin aumentos… pic.twitter.com/0Ed0KwpiAX — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 27, 2026

Los cuestionamientos por el reparto de recursos también tuvieron su correlato en el recinto legislativo. Marcela Abdala, una de las dirigentes que se exilió del oficialismo, denunció que Bariloche y la región andina volvieron a quedar relegadas en la distribución de la obra pública, mientras que Daniel Sanguinetti cuestionó la falta de partidas específicas para la ciudad y el incumplimiento del anuncio de exención de Ingresos Brutos al turismo extranjero. En el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, rechazó las críticas.

El caso General Roca

Las recientes señales de acercamiento entre Weretilneck y María Emilia Soria tampoco resultaron favorables para la intendenta y precandidata del peronismo a la gobernación. Roca quedó quinto en el reparto de obra pública. Sí tiene incluido un anuncio que con sonrisas protagonizaron ambos hace algunas semanas, el Plan Director de Agua Potable por 38.500 a ejecutar en dos años.

En total, para 2027 el monto es de 34 mil millones. Aquella foto fue la primera de la sintonía fina que ambos dirigentes fueron mostrando en los días sucesivos en redes sociales y alimentó rumores que obligaron al gobernador a desmentir acuerdos electorales.

Facundo López, Alberto Weretilneck y María Emilia Soria.

El Bolsón, que conduce el aspirante a ser candidato a legislador, Bruno Pogliano, está tercero entre los municipios pese a contar con sólo 24 mil habitantes. Recibe casi 38 mil millones de pesos. Con el 3 por ciento de la población se queda con el 9 por ciento de los recursos. El nuevo sistema de desagües cloacales, con financiamiento de la CAF, se lleva casi todos los recursos.

El Presupuesto y los recursos externos

Casi la mitad de la obra pública prevista para 2027 se financiará con recursos externos. Del total de 509 mil millones de pesos presupuestados, el 49 por ciento corresponde a financiamiento externo y el 51 por ciento a recursos provinciales. El esquema no contempla aportes directos del gobierno nacional para la ejecución de obras.

Buena parte de las inversiones más importantes proyectadas para las principales ciudades depende de créditos de organismos internacionales, especialmente de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La ejecución del programa de infraestructura provincial estará condicionada, en buena medida, por el ritmo de los desembolsos de esos organismos.