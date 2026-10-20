Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
PATAGONIA

En la Argentina Oil&Gas, Río Negro busca afianzarse como uno de los puntales para el desarrollo de Vaca Muerta

La provincia promociona sus proyectos en la cumbre energética. Zonas francas y parques industriales como base para aprovechar las mieles del modelo.

Por Letra P | Periodismo Político
La provincia de Río Negro participó este lunes de la primerajornada de la Argentina Oil & Gas en Neuquén.&nbsp;

La provincia de Río Negro participó este lunes de la primera jornada de la Argentina Oil & Gas en Neuquén. 

Notas Relacionadas
El desempleo avanza en el país de Vaca Muerta y la supercosecha (imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

El desempleo avanza en el país de Vaca Muerta y la supercosecha

Por 
Letra P | Esteban Rafele
Esteban Rafele

En una actividad coordinada por la Secretaría de Energía y Ambiente, el distrito mostró su potencial hidrocarburífero y su creciente participación en la producción no convencional en la actividad.

“Hoy los proyectos energéticos ya se están convirtiendo, están muy avanzados, pero todo el producto pasa por la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos que empezar a pensar en que hay que darle un valor agregado a ese producto”, señaló Soledad Ponce, secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca.

Río Negro muestra su desarrollo en la joya petrolera de la Patagonia

Con el objetivo de mostrar toda su capacidad productiva vinculada al petróleo, la provincia montó un stand en el Espacio Duam, que funcionará durante los próximos días como puente de contacto entre operadoras, contratistas y proveedores de servicios que participan de la exposición.

Con el objetivo de mostrar toda su capacidad productiva, la provincia montó un stand en el Espacio DUAM de Neuquén.

Con el objetivo de mostrar toda su capacidad productiva, la provincia montó un stand en el Espacio DUAM de Neuquén.

Allí, el equipo técnico de la Secretaría de Hidrocarburos ya presentó una herramienta interactiva que permite conocer las principales áreas vinculadas a Vaca Muerta, sus características y las oportunidades de desarrollo que ofrece la formación en territorio rionegrino.

Los avances registrados en los últimos años, junto con las nuevas concesiones otorgadas, muestran una etapa de expansión de la actividad no convencional que amplía las perspectivas productivas de la provincia. A este escenario se suman los grandes proyectos de infraestructura destinados a transportar y exportar la producción de Vaca Muerta, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las iniciativas de Gas Natural Licuado previstas para el Golfo San Matías.

La apuesta por el desarrollo de las zonas francas

Ponce mostró, además, "las ventajas que ofrece la provincia" para atraer inversiones industriales y logísticas, con especial atención al desarrollo de la futura Zona Franca de Punta Colorada.

El proyecto contempla una superficie inicial de 432 hectáreas y otras 267 hectáreas identificadas para una potencial expansión. Su ubicación sobre la costa atlántica, próxima a los grandes desarrollos energéticos, "abre oportunidades para actividades petroquímicas, industriales y de servicios vinculadas a la exportación".

Durante su participación, Ponce también abordó las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura industrial.

Durante su participación, Ponce también abordó las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura industrial.

La funcionaria confirmó, además, que la Provincia está finalizando los pliegos para convocar durante noviembre a la licitación nacional e internacional, tal cual lo anunció recientemente Weretilneck. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos que atravesarán Río Negro para promover nuevas actividades productivas.

Parques industriales como llamadores para las nuevas inversiones

Durante su participación, Ponce también abordó las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura industrial y acompañar el crecimiento de la demanda de espacios productivos, especialmente en el Alto Valle.

Según explicó, Río Negro cuenta con un marco regulatorio para parques industriales que permite trabajar en la adecuación de los espacios existentes y promover nuevos desarrollos privados, con acompañamiento técnico del Estado e incentivos establecidos en el régimen de promoción económica.

En ese contexto, anunció un avance concreto: la aprobación de la prefactibilidad del primer parque industrial privado en Cipolletti.

Temas
Notas Relacionadas
Las rutas de Vaca Muerta: cómo es el plan de Figueroa para que las petroleras financien 158 kilómetros de ruta en Neuquén.
ES EL MODELO

Las rutas de Vaca Muerta: el plan de Figueroa para que las petroleras financien obras en 158 kilómetros

El gobernador logró el aval legislativo. Los trabajos mejorarán los accesos a Añelo y Rincón de los Sauces, zonas estratégicas para las empresas productoras.
Mercado Pago cae en el ranking de rendimientos, pero el debate de fondo se mudó al Congreso: las billeteras, bajo la lupa de la ley de apuestas online
EL NEGOCIO DEL JUEGO, BAJO CONTROL

Mercado Pago cae en el ranking de rendimientos, pero el debate de fondo se mudó al Congreso: las billeteras, bajo la lupa de la ley de apuestas online

Dos proyectos, uno nacional y otro bonaerense, proponen reforzar la verificación de edad y la trazabilidad del dinero en plataformas de juego.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Matías Barroetaveña, Juan Manuel Olmos, Itai Hagman y María Rosa Muiños engrosaron la tropa del peronismo presente en la audiencia para el Ente Regulador de Servicios Públicos
En la Legislatura porteña

El peronismo busca darle relieve a un ente clave de la Ciudad que deberá controlar licitaciones millonarias

Por  Abigail Contreiras Martínez
Jorge Capitanich y Máximo Kirchner en Chaco.
DISCUSIÓN 2027

El peronismo de Chaco empieza a ordenar su armado y ya tiene dos anotados para pelear por la gobernación

Por  Lucio Di Giuseppe
El concejal Pablo Bovino se suma al menú de opciones del PJ para pelearle la reelección a Azcué en Concordia.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

El concejal Bovino se suma al menú de opciones del PJ en Concordia

Por  Laura Terenzano
Javier Milei con efectivos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia.
TOP SECRET

El rearme de Milei: más compras para las Fuerzas Armadas y menos datos sobre el gasto

Por  Guillermo Villarreal