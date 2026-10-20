En la Argentina Oil&Gas, Río Negro busca afianzarse como uno de los puntales para el desarrollo de Vaca Muerta

La provincia de Río Negro participó este lunes de la primera jornada de la Argentina Oil & Gas en Neuquén.

La provincia de Río Negro participó de la primera jornada de la Argentina Oil & Gas (AOG) ) Patagonia 2026 , donde la administración de Alberto Weretilneck busca consolidar su imagen como como principal aliada de Neuquén en Vaca Muerta.

En una actividad coordinada por la Secretaría de Energía y Ambiente , el distrito mostró su potencial hidrocarburífero y su creciente participación en la producción no convencional en la actividad.

“Hoy los proyectos energéticos ya se están convirtiendo, están muy avanzados, pero todo el producto pasa por la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos que empezar a pensar en que hay que darle un valor agregado a ese producto”, señaló Soledad Ponce , secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca.

Con el objetivo de mostrar toda su capacidad productiva vinculada al petróleo, la provincia montó un stand en el Espacio Duam , que funcionará durante los próximos días como puente de contacto entre operadoras, contratistas y proveedores de servicios que participan de la exposición.

Allí, el equipo técnico de la Secretaría de Hidrocarburos ya presentó una herramienta interactiva que permite conocer las principales áreas vinculadas a Vaca Muerta, sus características y las oportunidades de desarrollo que ofrece la formación en territorio rionegrino.

Con el objetivo de mostrar toda su capacidad productiva, la provincia montó un stand en el Espacio DUAM de Neuquén.

Los avances registrados en los últimos años, junto con las nuevas concesiones otorgadas, muestran una etapa de expansión de la actividad no convencional que amplía las perspectivas productivas de la provincia. A este escenario se suman los grandes proyectos de infraestructura destinados a transportar y exportar la producción de Vaca Muerta, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las iniciativas de Gas Natural Licuado previstas para el Golfo San Matías.

La apuesta por el desarrollo de las zonas francas

Ponce mostró, además, "las ventajas que ofrece la provincia" para atraer inversiones industriales y logísticas, con especial atención al desarrollo de la futura Zona Franca de Punta Colorada.

El proyecto contempla una superficie inicial de 432 hectáreas y otras 267 hectáreas identificadas para una potencial expansión. Su ubicación sobre la costa atlántica, próxima a los grandes desarrollos energéticos, "abre oportunidades para actividades petroquímicas, industriales y de servicios vinculadas a la exportación".

Durante su participación, Ponce también abordó las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura industrial.

La funcionaria confirmó, además, que la Provincia está finalizando los pliegos para convocar durante noviembre a la licitación nacional e internacional, tal cual lo anunció recientemente Weretilneck. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos que atravesarán Río Negro para promover nuevas actividades productivas.

Parques industriales como llamadores para las nuevas inversiones

Durante su participación, Ponce también abordó las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura industrial y acompañar el crecimiento de la demanda de espacios productivos, especialmente en el Alto Valle.

Según explicó, Río Negro cuenta con un marco regulatorio para parques industriales que permite trabajar en la adecuación de los espacios existentes y promover nuevos desarrollos privados, con acompañamiento técnico del Estado e incentivos establecidos en el régimen de promoción económica.

En ese contexto, anunció un avance concreto: la aprobación de la prefactibilidad del primer parque industrial privado en Cipolletti.