Alberto Weretilneck y los Soria: fotos, guiños y un impensado frente rionegrino contra Milei

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , desembarcó en territorio opositor y dejó una postal difícil de imaginar tiempo atrás. Hubo abrazos, risas y fotos junto a María Emilia y Martín Soria . Fue en el aniversario de General Roca , bastión de la familia que quiere poner la peronismo otra vez en la casa de gobierno rionegrina.

EL PACTO DEL COLO Con Santilli y Caputo, Weretilneck puso el gancho y Río Negro se hará cargo de las rutas 22 y 151

Los dos sectores protagonizaron fuertes cruces durante años y este martes expuso una inesperada tregua. El adversario común elegido fue, esta vez, la Casa Rosada . Rutas, fondos, obra pública y conectividad fueron algunos de los reclamos que los pusieron de un mismo lado en una postal de época a un año de las elecciones que enfrentará a los protagonistas del encuentro, entre sí y contra La Libertad Avanza .

La foto tuvo incluso su propio guiño. Mientras Weretilneck y Martín Soria permanecían juntos, la intendenta los miró. “De acá se ven lindos”, lanzó entre risas. El gobernador respondió con un gesto de acercamiento al senador y la escena terminó de sellar una jornada en la que las diferencias quedaron, al menos por un rato, fuera de cuadro.

No fue sólo una cuestión de protocolo. El encuentro se produjo en una semana políticamente sensible para Río Negro, atravesada por el traspaso de las rutas nacionales a la provincia y la discusión por los fondos para mantenerlas. Allí apareció el punto de coincidencia que terminó de acercar a oficialismo provincial y sorismo: reclamarle a Nación los recursos del impuesto a los combustibles.

El acto se dio en el marco de la reorganización del mapa político de Río Negro cara a las elecciones de 2027. María Emilia Soria ya lanzó formalmente su postulación para ser candidata a gobernadora por el justicialismo. Weretilneck, en tanto, analiza ir por un cuarto mandato, aunque públicamente sostiene que todavía falta un año para las elecciones y es muy pronto para hablar de candidaturas.

Weretilneck y María Emilia Soria firmaron acuerdos e intercambiaron elogios.

Más allá del contexto, Roca no es un escenario neutral para el gobernador. Es el principal bastión del espacio de los Soria y la relación entre Weretilneck y el peronismo local siempre estuvo marcada por las diferencias. Sin embargo, el aniversario de la ciudad sirvió de excusa para una escena distinta. María Emilia Soria aprovechó la celebración para dejar atrás la lógica de amigo-enemigo y separar las diferencias partidarias de la gestión. “Tenemos diferencias políticas y esas diferencias políticas no me obligan a convertir a quien piensa distinto en un enemigo”, sostuvo.

Weretilneck recogió el guante. Felicitó a la intendenta por su discurso y aseguró "compartir absolutamente" lo planteado por su eventual rival en las elecciones 2027. Ambos gobiernos expusieron una agenda compartida para General Roca y el Alto Valle.

El reclamo de Río Negro que sentó a dos adversarios del mismo lado de la mesa

El impuesto a los combustibles fue el puente entre dos espacios que no suelen aparecer juntos. Soria reclamó que el traspaso de las rutas venga acompañado por los recursos que corresponden para su mantenimiento y respaldó el proyecto impulsado por Martín Soria para que esos fondos sean transferidos a las provincias.

Alberto Weretilneck y María Emilia Soria.

Weretilneck tomó el reclamo y anunció que la provincia acompañará la iniciativa desde sus distintos ámbitos. El gobernador calificó como un acto de “estricta justicia” que esos recursos permanezcan en Río Negro y puedan ser utilizados para recuperar las rutas.

La discusión se convirtió así en un reclamo conjunto contra la Casa Rosas, en un momento en que ambos sectores cuestionan el repliegue del Estado nacional. “Fíjense lo que ha logrado el gobierno de Javier Milei, una sintonía impensada", sostuvo en otro fragmento en relación al gobernador reconociendo la particularidad del escenario compartido.

El acercamiento también tuvo una traducción concreta en la agenda de gestión. Weretilneck comprometió un trabajo conjunto con la Municipalidad para definir el futuro de las rutas 22 y 6 y ratificó coincidencias sobre proyectos como el Plan Director de Agua Potable, el centro de monitoreo del 911 y la reforma y ampliación del hospital Francisco López Lima.

Soria, además, reclamó la reactivación del aeropuerto Arturo Illia y celebró el traspaso de las rutas y el anunciado regreso del Tren del Valle. Weretilneck confirmó que el servicio comenzará a circular en diciembre y destacó su utilidad para estudiantes y trabajadores. También hubo anuncios para Roca como el proyecto ejecutivo para el entubamiento del puente Palmieri, fondos para refuncionalizar el exhogar Alfonsina Storni y una obra de alcantarillado en Damas Patricias y Ruta 22.