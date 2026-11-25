Cuando nadie lo esperaba, Lorena Villaverde volvió a la carga con una denuncia por proscripción y coacción. La diputada por La Libertad Avanza de Río Negro . Un año después del escándalo que la dejó afuera del Senado , presentó un amparo ante la Justicia Federal en el que afirma que el bloqueo a su incorporación a la cámara alta fue injustificado.

Villaverde fue elegida senadora en las elecciones legislativas 2025, pero su pliego fue rechazado por la cámara alta en medio de un escándalo político y judicial. Renunció, produciendo un corrimiento que benefició a Enzo Fullone , que ocupó la banca y rápidamente se transformó en la principal referencia libertaria en la provincia.

Entre los libertarios rionegrinos lamentan la actitud de quien es, formalmente hasta 2029, la presidenta del partido. Creen que volver a poner en agenda temas que habían quedado atrás como los aspectos morales de la diputada lesiona la imagen de la marca. “No mide consecuencias, siempre actuó igual”, dijeron a Letra P desde el espacio violeta. Saben en el partido que la rosca por el armado de listas se acelera y que el mandato de Villaverde en la cámara baja llegará a su final.

A la hora del reparto de poder dentro de la estructura libertaria de la provincia la denuncia de Villaverde no tendrá impacto. Al menos eso creen en el espacio. A pesar de dirigir el partido en los papeles, su influencia es nula. La Libertad Avanza tiene ocho consejeros, de los cuales seis responden a Fullone.

También cuenta con 24 congresales, de los cuales 22 reportan al senador. Cualquier decisión partidaria está sujeta a la voluntad del roquense, que además cuenta con línea directa con la mesa política en la Casa Rosada .

Enzo Fullone es el principal referente libertario en Río Negro.

Incluso ya es una certeza que Villaverde no ocupará espacio alguno en el armado provincial para el año próximo, ni en candidaturas nacionales ni provinciales. Por esa razón, quizás, nadie en el partido del Presidente comprende del todo la movida.

El viejo argumento de la casta

“Los rionegrinos me eligieron. Después de la elección, algunos senadores pretendieron decidir si ese voto podía hacerse efectivo sin prueba alguna más allá de la operación mediática. Me empujaron a renunciar y hoy llevo ese atropello institucional ante la Justicia. Mi renuncia no fue consentimiento al relato instalado, ni mucho menos silencio: voy a seguir defendiendo mis derechos y la voluntad de quienes me votaron”. Eso expresó Villaverde en la gacetilla que acompañó la presentación judicial.

Que la exclusión del Senado se haya concretado a partir de su renuncia y no de una decisión del cuerpo es un punto de difícil resolución para el avance judicial del reclamo. Lo que la presentación judicial denuncia es que las impugnaciones contra su diploma derivaron en un dictamen de rechazo y en la postergación de su incorporación, sin una decisión definitiva del pleno. Según Villaverde, ese mecanismo produjo efectos de exclusión y la colocó bajo una presión que desembocó en su renuncia. “Mi renuncia fue el resultado de esa coacción”, planteó.

Hoy fui a la Justicia a defender el voto de los rionegrinos, con convicción y sin dar un paso atrás. Lo personal y lo político se cruzan cuando está en juego lo que eligió la gente, pero acá estoy de pie, como siempre.



Resurgir es lo mío. pic.twitter.com/2u7iGKdyAP — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 25, 2026

El reclamo también plantea trato desigual y violencia política de género. “Se utilizaron acusaciones, estereotipos y descalificaciones para cuestionar mi legitimidad, mientras otros senadores varones pudieron incorporarse”, expuso la diputada.

Inhabilidad moral

El principal cuestionamiento que derivó en la impugnación de su pliego en el Senado luego de haber quedado en el segundo lugar en las elecciones de octubre del año pasado detrás de la lista peronista encabezada por Martín Soria fue el de “inhabilidad moral”.

Se señalaron varios episodios, como un presunto arresto en 2002 en Estados Unidos por tenencia y compra de cocaína. Además, se sugirieron nexos con el argentino que en esos momentos había sido extraditado al país norteamericano investigado por narcotráfico, Fred Machado. Se sumaban una causa por lavado de activos y evasión de 2018, denuncias por estafas inmobiliarias en San Antonio Oeste e irregularidades en los gastos de la campaña electoral de 2025.

Lo abrumador de la situación provocó la impugnación del pliego de Villaverde en la cámara alta, pero el 3 de diciembre, una semana antes de la fecha de asunción, cortó con los procedimientos presentando su renuncia.

Desde entonces, retuvo su banca en Diputados pero perdió peso político en la provincia. La presidencia de La Libertad Avanza no significa mucho más que un título. En lo concreto sus opiniones son irrelevantes.

Un viaje para mostrar

Hace un par de semanas, Villaverde emprendió un viaje a Estados Unidos que se ocupó de mostrar especialmente en sus redes sociales. La excusa fueron una serie de reuniones con organismos internacionales tratando de vincularlos con la provincia. Se reunió con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y visitó el Atlantic Council y la Cámara de Comercio norteamericana.

Los resultados de esas reuniones por ahora no surtieron efecto alguno en lo institucional o la atracción de inversiones. Sin embargo, el viaje le sirvió para demostrar que si alguna vez tuvo cuentas pendientes con la justicia estadounidense que le impidieron su ingreso, ya están saldadas.

La estrategia es parte del objetivo de lavado de imagen. Incluye la presentación del libro “Inquebrantable. Cómo el poder intentó destruirme y no pudo”. Se trata de una autobiografía de 352 páginas que se consigue en tiendas electrónicas por 30 mil pesos.

Espejos incómodos

Los casos emblemáticos de cuestionamientos a dirigentes elegidos popularmente suelen ser los de Antonio Domingo Bussi y Luis Patti. A ambos, la Cámara de Diputados les rechazó su asunción por inhabilidad moral por su participación en la represión ilegal de la última dictadura militar, aunque aún no habían sido condenados.

Hace apenas semanas fue electo como convencional constituyente de Bariloche, Adrián Grau. El dirigente de la alianza entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck fue denunciado por publicaciones pro dictadura en su perfil de Facebook.

El todavía candidato denunció que su usuario en la red social había sido jaqueado. Pasaron los comicios y fue elegido convencional. Sin embargo, en el acto de asunción fue repudiado por otros sectores políticos y reaccionó con gestos y ademanes.

Grau, el día que asumió como constituyente en Bariloche. Renunció.

El escándalo escaló y finalmente fue convencido de renunciar a la banca, cuatro días después de haberla asumido. Había recibido denuncias por apología del delito e infracción a la ética pública, y mientras el cuerpo constituyente conformaba una comisión para evaluar su apartamiento, decidió correrse.