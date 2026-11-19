Juntos Somos Río Negro dio el primer paso con la mira puesta en las elecciones del año próximo. Las autoridades del partido de gobierno se reunieron en Allen y organizaron un encuentro para la primera semana de diciembre en Viedma con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck . La fecha de las elecciones se mantiene bajo siete llaves.

Más allá de que el presidente del partido, Rodrigo Buteler , se preocupó de comunicar que la reunión se trató de un espacio de escucha a los referentes locales, el encuentro estuvo centralizado por una bajada de línea del consultor estrella del oficialismo, Derek Hampton , sobre el pulso social que le marcan las encuestas y los tópicos a comunicar en los meses venideros.

El hincapié comunicacional estuvo puesto en “el rumbo” que tiene la provincia como forma de diferenciarse de una oposición aún dispersa y sin un discurso claro. En el oficialismo observan debilidad en el peronismo, especialmente a partir de las dificultades económicas que María Emilia Soria atraviesa en su intendencia en General Roca y las nuevas opciones que empiezan a explorarse en ese espacio .

Al norte de la Patagonia leen, además, que el espacio libertario también tiene sus propios problemas organizativos y que en términos discursivos le costará diferenciarse de un oficialismo que hará del desarrollo energético su principal hito de campaña.

En la reunión estuvieron representadas 33 mesas locales, lo que muestra a Juntos Somos Río Negro con una fuerte presencia territorial, quizás su activo más importante. Con una importante gimnasia en el aspecto electoral y un aceitado aparato estatal, en el elenco verde reina la confianza en retener el gobierno.

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Las mediciones que maneja el partido muestran a Weretilneck liderando sobre las opciones opositoras. No son los números de otras épocas, pero observan una base de alrededor de 25 puntos escalables a partir de alianzas que puedan consolidarse, como con Walter Cortés en Bariloche. Imaginan una elección como mínimo de tercios y sueñan con una de quintos, es decir, con las internas opositoras estallando por los aires. En ese escenario, con poco más de 30 puntos estarían cerca de retener al conducción de la provincia.

Hampton, no obstante, pidió a los asistentes que consoliden el mensaje y el trabajo cotidiano. Y les avisó que sin la figura del gobernador no hay mucho valor individual. La campaña que se avecina tendrá como protagonista excluyente al mandatario. Los egos deberán quedar de lado para tributar a la reelección de Weretilneck.

La fecha, bajo siete llaves

Ni Hampton, ni Buteler, ni el presidente de la Asamblea, Facundo López, dieron pista alguna de la fecha de elecciones, que Weretilneck aventuró hacia mayo o junio hace una semana. Sin embargo, tantos años de liderazgo y amagues generaron que en los ámbitos políticos casi nadie confíe en las pistas que arroja pensando el próximo movimiento. En los últimos días también surgieron rumores de un acuerdo con el chubutense Ignacio Torres para igualar fechas el segundo o tercer domingo de abril. Había un plan original de sumar a Neuquén, pero Rolando Figueroa se cortó sólo para el 14 de febrero.

El gobernador de Río Negro, Alberto Wereilneck.

Como sea, con la reunión de Viedma se ingresará en tiempo de descuento. La ley electoral ofrece una ventana entre marzo y noviembre para el llamado a elecciones, con una anticipación mínima de 90 días. Si la fecha es marzo el llamado debe ocurrir en diciembre. Por eso, genera suspicacias el encuentro partido-gobierno.

Buteler declaró que en la próxima reunión habrá “un análisis de fin de año”, pero se sabe que será mucho más que eso. El objetivo es mostrar músculo político y un partido vivo, y diferenciarse de la aparente falta de movilización en las dos veredas de enfrente. Para eso prevén juntar unas tres mil personas en el club San Martín, en el centro viedmense.

El juego de las alianzas

Mientras todo se define, Juntos Somos Río Negro avanzará en la ratificación de los acuerdos con los partidos aliados. El ARI y la UCR están adentro. Cada sesión legislativa es demostrativa de cómo estos dos sellos han sido absorbidos por el oficialismo. El PRO también se siente cómodo en el perfil más inclinado a la derecha que ha ido tomando Weretilneck. Pero a pesar de las diferencias de su líder Juan Martín con el precandidato de La Libertad Avanza Aníbal Tortoriello, por ahora parece difícil que el amarillo se tiña de verde.

Dependerá en de la resolución de los armados nacionales, del camino de Patricia Bullrich y hasta de Mauricio Macri.

Facundo López y Rodrigo Buteler en el centro de la reunión del miércoles en Allen.

Pero la alianza que más le interesa al gobernador es la que construyó en Bariloche para las recientes elecciones a convencionales. Ese acuerdo no está exento de mutuas desconfianzas y su futuro tiene una cuota de incertidumbre. Weretilneck la cuidará.

Las alianzas que se tejan determinarán la integración de listas. ¿Habrá colectoras? No está decidido aún. Así ocurrió en 2023, pero podría cambiar. Si no las hay, los espacios en las listas para la Legislatura se achican considerablemente. Habrá que responder a propios y aliados. Ahí talla otra vez la figura de Derek Hampton.

El consultor recomienda caras nuevas, si es posible hegemónicas y jóvenes. Si el oficialismo responde a esa demanda la gran mayoría de los legisladores deberán buscar nuevos rumbos. La separación de las elecciones municipales es otro aspecto que puede arrojar múltiples lecturas. El armado suele dejar heridos y ahí habrá varias ambulancias dispuestas a recogerlos.

Otra incógnita es la candidatura para la vicegobernación. Facundo López se aferra a ella con uñas y dientes. A Weretilneck, razones para confirmarlo no le faltan. Su fidelidad es absoluta y su conocimiento de los pasillos legislativos que transita hace dos décadas también. Su talón de aquiles es que no le aporta ningún voto al gobernador. La simbiosis entre ambos es tan fuerte que nadie que apoye a López le sacaría en ningún contexto su respaldo a Weretilneck. Por lo tanto si cerca del cierre de listas en el gobierno observan que falta caudal electoral para asegurar el triunfo podría abrir la fórmula a un candidato a vice que aporte una porción del electorado verde.