Myrian Prunotto trae de París una promesa para Llaryora: Milei envía señales de convivencia rumbo a 2027

La vicegobernadora Myrian Prunotto traerá noticias positivas a Martín Llaryora tras su regreso a Córdoba de la Argentina Week en París . Javier Milei está tan obsesionado (¿y preocupado?) por su reelección presidencial que está dispuesto a tejer acuerdos con los gobernadores.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , expresó en la cena -que mantuvo con las cabezas políticas de las 13 provincias en la Embajada Argentina en Francia - que “van a respetar los acuerdos que surjan en esta mesa”. El ministro de Economía, Toto Caputo , tampoco desentonó y sacó pecho por el acompañamiento conseguido, necesario para recuperar la confianza en el rumbo. “Acá están la mayoría de las provincias”, guapeó sobre la mitad agravada que viajó a Europa, mientras degustaban pescado, quesos y vinos franceses.

Prunotto tuvo un trato más que especial por parte de los hermanos Milei, que le ahorraron a la segunda autoridad provincial los codazos que se dieron los caballeros para lograr lugares expectables en las fotos. Las experiencias que había tenido la radical no siempre fueron buenas. Cabe recordar que en una de sus primeras misiones como representante de Córdoba, en una exposición rural, el Presidente trató de degenerados fiscales a los gobernadores .

Según pudo reconstruir este medio, no sólo obtuvo centralidad en los registros fotográficos que se difundieron, sino que también habría recibido un trato amable, hasta afectuoso, por parte de la comitiva, incluso por parte de Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La dirigente que gobernó Estación Juárez Celman le comentará a Llaryora que se respiran buenos aires. No sólo se basa en las expresiones de los ministros, sino en las prioridades que dejó expuestas el oficialismo.

La reelección y el Presupuesto, la prioridad de Javier Milei

La reelección y el Presupuesto quedaron flotando como los temas centrales. Letra P pudo saber que no se habló de la reforma política, pero no hizo falta. El hincapié en el diálogo, las necesidades expuestas por la comitiva de la Casa Rosada dejaron señales positivas rumbo a un pacto de no agresión rumbo a 2027.

Con el ascenso de Santilli en el organigrama de gobierno, el cordobesismo expresó a viva voz la necesidad de un acuerdo de reelecciones. Fue Manuel Calvo quien se encargó de hablar de “electorados compartidos” y ratificó la voluntad de apoyar el rumbo trazado por La Libertad Avanza, siempre y cuando no afecte los intereses de Córdoba.

Sin embargo, como no hay nada cerrado y desde la asunción del Colo no hubo más que señales confusas, Llaryora se impuso un objetivo de trabajo para el escenario más pesimista. Eso explica la reticencia de deponer su agenda de inauguraciones de obras para viajar con sus pares a la Argentina Week en París. No puede pegarse demasiado, pero tampoco puede alejarse.

La estrategia dual de Martín Llaryora

Dicen que Prunotto sabía hace más de diez días que tenía que preparar las valijas para viajar a la Ciudad de la Luz. La referencia no hace más que buscar despejar los fantasmas sobre un anuncio que se hizo a último momento. Siempre se dijo que iría el presidente de la Agencia Pro Córdoba, Pablo de Chiara. La participación de la exintendenta se anunció ya con la partida de la comitiva de gobernadores y en medio de versiones que colocan a Santilli insistiendo con subir al avión al sanfrancisqueño.

Sin embargo, el gobernador no se movió de lo predispuesto. Igualmente, sintió la necesidad de justificar públicamente la ausencia.

Dio la explicación en el marco de su recorrida en la nueva circunvalación de Río Cuarto, la obra civil más grande que esté en ejecución en el país en este momento. Recordó que viajó en marzo a Estados Unidos e insistió en la importancia que la provincia le da a estas instancias promocionales en el exterior.

#Córdoba Durante el recorrido de obras en Río Cuarto, Llaryora valoró el viaje de Milei con gobernadores a París y elogió la delegación cordobesa encabezada por Prunotto



Fue crítico con los aliados libertarios sobre la aprobación del cambio en zonas frías: “Hay legisladores… pic.twitter.com/TwNRCqAc4P — LETRA P (@Letra_P) September 29, 2026

Llaryora no cambió su agenda porque, como Milei, está obsesionado (¿y preocupado?) por su reelección. El nivel de territorialidad de la agenda del mandatario provincial y sus intervenciones públicas lo demuestran. Defiende lo hecho y, cuando puede, critica a la oposición.

Esa misma jornada cuestionó a Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero por votar a favor del cambio en el régimen de zonas frías que impulsó la Casa Rosada. “Acá hay legisladores que le acompañan todo a Milei para ver si el Presidente los bendice y los pone en una boleta”, disparó munición gruesa. Seguidamente, le pidió a la oposición que “si quiere hacerle un daño” que no se meta con el bolsillo de la gente.

Primero Córdoba, después Córdoba

En ese plano de sutil diferenciación, la partida de Prunotto a París también buscó el plano de la diferencia. La vicegobernadora mantuvo una agenda bilateral con directivos de multinacionales como Danone, que mostró interés en la cuenca lechera provincial que produce el 30% del total nacional.

También con laboratorios como Roche y Sanofi, que destacó que Córdoba es el único estado subnacional en América Latina con la que tienen negocios directos.

"La Agencia Pro Córdoba organiza 90 misiones oficiales por año para vender la provincia al mundo. Entendemos a la perfección la importancia de estos eventos", deslizaron en la comitiva cordobesista, que promete más inversiones después de la gira francesa. "Fuimos la provincia que tuvo la agenda bilateral más importante", no paran de vender.