La Pastoral Judicial presentó en La Plata las Reglas Papa Francisco para una Justicia más humana

La Pastoral Judicial presentó este miércoles en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) las Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas, una iniciativa que busca humanizar la Justicia frente a la crisis socioeconómica. El encuentro reunió a un centenar de funcionarios judiciales, referentes de la Iglesia y dirigentes sociales.

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La actividad contó con la participación del arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara ; el obispo de San Justo, Eduardo García ; el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez ; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand .

La presentación se desarrolló bajo la consigna "Hacia una justicia más humana" y marcó el inicio de un ciclo de jornadas que recorrerá distintas instituciones del país. El objetivo es promover la aplicación de las nuevas pautas entre jueces, fiscales y defensores, con especial atención a quienes padecen situaciones de exclusión social.

Las Reglas Papa Francisco surgieron de los encuentros de "Diálogos por una Justicia más Humana", un espacio que comenzó a funcionar hace casi tres años. Allí, funcionarios judiciales escucharon los reclamos de vecinos, referentes barriales y organizaciones sociales sobre el avance del narcotráfico, la falta de alimentos en comedores, la criminalización de las infancias y las dificultades que enfrentan las personas en situación de calle y con discapacidad.

La iniciativa ya fue adoptada por la Corte Suprema de Santa Fe, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuración General bonaerense, entre otras instituciones. También fue recibida formalmente por una delegación del Vaticano integrada por Alessandra Smerilli , Mattia Ferrari y Emilce Cuda .

Durante su intervención, Eduardo García, responsable de la Pastoral Judicial, destacó que las disposiciones nacieron del pensamiento de Francisco y de las necesidades concretas de los sectores más postergados. "Nacen a la intemperie de nuestros barrios, de esa herida abierta que se abre con la violencia, el narco y la falta de oportunidades que golpea a nuestros hermanos", expresó.

Críticas a la crisis social y reclamos por una Justicia más humana

El fiscal de Estado bonaerense, Gómez, sostuvo que las reglas deben alcanzar a todos los funcionarios públicos. "Son aplicables a todo el Estado y deben aplicarlas todos los funcionarios públicos en tanto servidores de la sociedad", afirmó. Además, cuestionó la situación social y advirtió sobre el riesgo de que se consolide lo que definió como un "sistema de crueldad" desde las máximas autoridades estatales.

Por su parte, Slokar recordó los primeros encuentros de la Pastoral Judicial en la parroquia Santa María Madre del Pueblo, del barrio Rodolfo Ricciardelli, con el acompañamiento de Gustavo Carrara. El camarista denunció el desamparo jurídico que atraviesan los sectores más vulnerables y destacó que las nuevas pautas permiten recuperar el sentido social de la función judicial.

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, valoró el trabajo de la organización y remarcó que el acercamiento del Ministerio Público a los barrios permitió fortalecer el vínculo con las personas que necesitan asistencia institucional. También destacó la adhesión del organismo a las reglas como herramienta para orientar la actuación de sus funcionarios.

El mensaje de Gustavo Carrara y el respaldo de la Iglesia

El obispo emérito de San Isidro, Oscar Ojea, recordó el primer acercamiento de funcionarios judiciales que buscaban transformar la relación de la Justicia con los sectores más necesitados. En ese sentido, celebró la conformación de la Pastoral Judicial y los avances alcanzados desde aquellos encuentros iniciales.

En el cierre, Gustavo Carrara recuperó las enseñanzas del papa Francisco y destacó la importancia de sostener la escucha territorial. Mencionó especialmente las visitas a instituciones como el Cottolengo Don Orione, de Claypole, y planteó la necesidad de profundizar el compromiso institucional. "Además de trabajar por una justicia verdaderamente humana hay que ir un poco más allá: trabajar por el derecho a la felicidad", sostuvo.

La jornada fue encabezada por la rectora de la UCALP, Rita Gajate, y moderada por la jueza federal Karina Yabor y la funcionaria judicial provincial Cecilia López Puertas. Entre los asistentes estuvieron Gabriela Vázquez, César Álvarez, Marcela Pérez Pardo, Fernando Luis Mancini, Sebastián Casanello, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Valeria Moreno.

También participaron Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), y Sofía Corradini, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).

El encuentro concluyó con el compromiso de transformar las Reglas Papa Francisco en prácticas concretas dentro de los tribunales y ampliar su alcance mediante la participación de distintos sectores sociales e institucionales.