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Vaca Muerta: Cutral Co y Plaza Huincul concentrarán el 40% de la inversión del proyecto de GNL

Los gerentes de la iniciativa presentaron el plan ante los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza. La futura planta demandará US$ 8000 millones.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador Rolando Figueroa junto a los intedentes Rioseco y Larraza en una de las primeras reuniones por el proyecto de GNL en Vaca Muerta.&nbsp;&nbsp;

El gobernador Rolando Figueroa junto a los intedentes Rioseco y Larraza en una de las primeras reuniones por el proyecto de GNL en Vaca Muerta.  

Los gerentes del Proyecto Argentina GNL presentaron por primera vez el plan ante los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza. La planta separadora de gases que se instalará en la zona demandará una inversión de US$ 8.000 millones. La cifra equivale a casi el 40% del desembolso total previsto para el desarrollo que ensancha el boom Vaca Muerta.

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Durante la presentación, Alejandro Antoff, gerente de Proyectos de Infraestructura; Débora Denholm, de Infraestructura y Proyectos; y Tamara Funes, de Asuntos Públicos de Argentina LNG, dieron detalles sobre el proyecto e informaron que la planta separadora de gases será uno de los componentes centrales.

En este sentido, explicaron que el complejo se emplazará a 15 kilómetros de la ciudad de Cutral Co. Además, formará parte del desarrollo de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte. De no surgir inconvenientes, la construcción comenzará durante el primer cuatrimestre de 2027.

Para el intendente de Cutral Co se trata de una "megainversión" que volverá a colocar a Cutral Co y Plaza Huincul "en el centro de la escena". En ese sentido, planteó la necesidad de preparar a empresas, pymes y trabajadores para aprovechar las oportunidades que generará el proyecto.

La capacitación, clave para la expansión de Vaca Muerta

En Plaza Huincul, el intendente Larraza coincidió en la importancia de planificar con anticipación la formación del recurso humano, fortalecer a las empresas locales y promover la articulación con proveedores regionales. Desde esa ciudad sostuvieron que la comarca tiene la oportunidad de consolidarse como un hub logístico y de servicios vinculado al desarrollo del gas natural licuado.

Por su cuenta, Rioseco adelantó que será necesario trabajar junto a empresas, pymes y trabajadores para formar mano de obra calificada, tanto para la etapa de construcción como para las tareas de operación, mantenimiento y desarrollo del upstream.

En agosto está prevista una nueva reunión entre las autoridades municipales y los responsables del proyecto. Además, se realizará una audiencia pública para que vecinos, instituciones y organizaciones puedan expresar su opinión sobre la iniciativa.

Rolando Figueroa proyecta un nuevo polo de Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa fue uno de los principales impulsores de la iniciativa que fue aprobada en la Legislatura el 25 de junio. En una reciente entrevista, el mandatario ubicó al proyecto como la próxima etapa de expansión territorial de Vaca Muerta y aseguró que el impacto de la actividad ya no se concentrará únicamente en Añelo.

"Vaca Muerta no es sólo Añelo. Nosotros desarrollamos, en primer lugar, la industria Oil and Gas con impacto en Añelo. Ahora el impacto se viene muy fuerte en Rincón de los Sauces y dentro de dos años y medio o tres años en Cutral Co y Plaza Huincul con el GNL", afirmó.

Para Figueroa, esos nuevos polos de desarrollo permitirán ampliar la producción de gas y petróleo, y abrirán la posibilidad de impulsar otras actividades vinculadas al riego, la producción agropecuaria, el turismo, la infraestructura y la industria del conocimiento como parte del proceso de reconversión económica de la provincia.

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