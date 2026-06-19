Neuquén: el proyecto de regalías para el GNL vuelve a acomodar a los intendentes detrás de Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa suma apoyos para el proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL) que la semana que viene tratará la Legislatura de Neuquén y acomoda el terreno para lo qe considera una de las apuestas estratégicas más importantes para la próxima década.

Este jueves, mientras entregaba escrituras para los vecinos de Plaza Hincul y Cultral Có , recibió el apoyo del intendente aliado Claudio Larraza , y de Ramón Rioseco , uno de los opositores naturales a la gestión de La Neuquinidad . “Hay que estar todos juntos como neuquinos para defender Vaca Muerta ”, afirmó Rioseco, candidato a gobernador en las elecciones de 2015, 2019 y 2023.

Para Larraza, "la Comarca renace" con el proyecto que impulsa Figueroa. En concreto, estiman que el impacto de será de 20 mil empleos directos y otros 30 mil derivados de la actividad. En ese sentido, Rioseco destacó que el proyecto permitirá repensar el futuro de la región, con impacto en el empleo, las empresas y los trabajadores del sector.

La presencia de Figueroa las tierras cutralquenses marca tiempo de cambios. Desde el inicio de su gestión en 2023, el intendente se presentó como opositor al gobernador provincial, tal como lo había hecho por décadas como un tajante adversario al MPN . Sin embargo, el paso del tiempo lo posicionó, por momentos, en un rol cercano al oficialismo, aunque sin perder autonomía.

El apoyo de los intendnetes de la Región de la Comarca se suma a la de los jefes comunales aliados al gobernador, algunos de los que se expresaron esta semana a favor del proyecto. Uno de ellos fue el capitalino Mariano Gaido , que la comparó con la denominada Ley Chevrón de 2013 y la definió como una "gran oportunidad para generar desarrollo económico, crecimiento de Vaca Muerta y, además, la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones a la ciudad de Neuquén y a toda la provincia".

Aliados y críticos al proyecto de GNL en la Legislatura de Neuquén

El proyecto avanza en la Legislatura sin dificultad. El plenario de las comisiones de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones; Asuntos Constitucionales y Justicia; y Hacienda y Presupuesto emitió el martes un despacho por mayoría. Votaron a favor los bloques cercanos a Figueroa como Comunidad, MPN, Avanzar, PRO, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, y Juntos. A ese lote se sumaron los exmileístas deFuerza Libertaria. El peronismo y la izquierda votaron en contra, en una posición a la que se sumó el radicalismo.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) destacó el carácter estratégico de la iniciativa y sostuvo que se trata del primer proyecto para desarrollo de GNL en la provincia. “Es un acuerdo fundacional que nos va a permitir subir la producción de gas en más de un 50%”, recalcó.

Damián Canuto (PRO), presidente de la comisión, sostuvo que la iniciativa debe estudiarse en el contexto de un régimen de promoción destinado a generar inversiones, actividad económica y divisas para la provincia y el país. “La premisa es la generación de divisas que beneficiarán a Neuquén principalmente, pero también al país”, señaló.

Legislatura Neuquén

Desde la oposición, el Darío Martínez (UxP) criticó las condiciones económicas acordadas con YPF y reclamó información adicional. “Estamos a punto de comprometer los ingresos de los neuquinos por los próximos 30 años”, aseveró, y criticó la falta de fundamentos técnicos para justificar la reducción de regalías contemplada en el acuerdo, que pone como piso el 7,5%. El radical César Gass (JxC-UCR) planteó la necesidad de profundizar el análisis del acuerdo y exigió más información técnica. En ese sentido, propuso convocar al presidente de YPF, Horacio Marín, para que brinde precisiones.

La iniciativa generó, también, el rechazo de sindicatos estatales, que anunciaron un paro de 24 horas y una movilización hacia la Legislatura el día del tratamiento. Las organizaciones cuestionan la reducción de regalías, la extensión de la estabilidad fiscal y la ausencia de determinados compromisos y participación provincial en el proyecto.

De qué trata el proyecto de GNL en Vaca Muerta

El debate está previsto para el miércoles en la Legislatura de Neuquén, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su aprobación, por lo que no deberían presentarse mayores dificultades para que la ley sea aprobada.

El texto plantea un régimen de regalías variables y el pago de un bono de US$ 175 millones que será destinado a obras de infraestructura, según informaron fuentes del oficialismo provincial. Según se desprende del documento, la futura normativa contiene un régimen de regalías variables que estará atado al valor del metano en el mercado y que tendrá una escala de alícuotas de tres escalones.

En rigor, el proyecto establece que si el valor del GNL cae por debajo de los U$S 16/MMBTU, la alícuota será del 7,5%; si el precio se ubica entre los US$ 16 a US$ 20/MMBTU (como en la actualidad), la regalía será del 10%; si el GNL sube por encima de los 20, se liquidará al 12%. Con esto, se buscará evitar que las regalías se liquiden a precios en extremo bajos.

A cambio, se aseguraría a YPF y a sus socios la exención del Impuesto de Sellos sobre el Acta Acuerdo. Asimismo, se prevé que quedarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural realizadas en el mercado interno exclusivamente entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI en el marco del Proyecto GNL, con destino final de exportación.