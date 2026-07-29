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DISCUSIÓN 2027

Encuesta en PBA: Axel Kicillof supera a Javier Milei por 2,6 puntos en un mano a mano

El gobernador bonaerense se impone en un eventual ballotage. El desafío de ampliar la base de apoyo y conquistar el voto independiente. Datos de La Tintorería.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta en PBA: Axel Kicillof supera a Javier Milei por 2,6 puntos en un mano a mano.

Encuesta en PBA: Axel Kicillof supera a Javier Milei por 2,6 puntos en un mano a mano.

Una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires muestra un escenario electoral de máxima paridad entre Axel Kicillof y Javier Milei. En un eventual ballottage, el gobernador bonaerense se impondría con una ventaja de 2,6 puntos porcentuales sobre el presidente, aunque la diferencia confirma un panorama abierto que dependerá del electorado independiente.

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Letra P | Susana Maidana
Susana Maidana

De acuerdo con el relevamiento de la consultora La Tintorería, realizado entre el 20 y el 22 de julio en base a 1200 casos en territorio bonaerense, Kicillof obtiene el 43% de intención de voto frente al 40,8% de Milei, mientras que el 16,2% de las personas consultadas aún no definió su posición. Al proyectar los indecisos, el gobernador alcanza el 50% y el Presidente el 47,4%, ampliando la diferencia a 2,6 puntos porcentuales.

Axel Kicillof y Javier Milei, sin una mayoría clara

El estudio sostiene que, más allá de la ventaja inicial del mandatario peronista, el principal dato político es que ninguno de los dos candidatos logra construir una mayoría clara de cara a la disputa electoral. La escasa distancia entre ambos mantiene abierto el escenario y confirma que los votantes independientes y quienes hoy eligen terceras fuerzas serán actores decisivos en los próximo comicios presidenciales.

La encuesta también señala que "un ballottage no implica una simple suma de los votos obtenidos en la primera vuelta" ya que "cobran mayor relevancia factores como la capacidad de ampliar la base de apoyo, generar confianza entre los sectores moderados y construir una imagen de gobernabilidad".

El director de la consultora, Martín Ramirez Tacgorian, explica que "el crecimiento de los indecisos refleja un electorado más cauteloso y una demanda política que aún no encuentra una representación plenamente satisfactoria. Quien consiga interpretar ese segmento tendrá una ventaja estratégica en el camino hacia las elecciones de 2027”.

Peronismo vs. La Libertad Avanza

El sondeo, que fue elaborado mediante la metodología IVR (respuesta de voz interactiva), muestra que la polarización continúa ordenando la política nacional. En intención de voto para presidente, el peronismo reúne el 42% de las preferencias con proyección de indecisos, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 38,2%, lo que confirma una competencia concentrada entre los dos principales espacios.

La comparación con respecto al mes pasado muestra un escenario de alta estabilidad. Los espacios registran leves retrocesos, mientras que el principal cambio se observa en el crecimiento de los indecisos, lo que sugiere que parte del electorado prefiere postergar su definición antes que cambiar de espacio político.

En tanto, la izquierda queda en tercer puesto con el 7,4% de intención de voto, seguida por el PRO que cosecha el 5,6% y la UCR con el 3,9%. En junio, Letra P accedió a una encuesta de la consultora Tendencias que ubicaba a diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman en la cima del ranking de los dirigentes con mejor imagen positiva.

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