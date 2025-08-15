Neuquén: Rioseco candidato, el comodín de un peronismo cascoteado

Con Beatriz Gentile ya confirmada para pelaer por una banca en Diputados , Fuerza Patria empieza a rascar la olla en Neuquén . El desafío es encontrar un nombre que se anime a jugar para rompaer la polarización entre La Neuquinidad y La Libertad Avanza y colarse en el Senado . Disimuladamente, en las últimas semanas, todos empezaron a mirar a Ramón Rioseco .

El PJ y sus socios se juegan muchísimo en octubre. Se vencen los mandatos en la cámara alta de Oscar Parrilli y Silvia Sapag , al igual que el período de Tanya Bertoldi en Diputados, aunque su salto al oficialismo provincial ya la alejó del núcleo duro peronista.

El nombre del intendente de Cutral Có no es nuevo ni el peronismo ni en la política neuquina. Trasita su tercer período, no consecutivo, al frente del municipio, fue candidato a vicegobernador de Aldo Duzdevich en 2003 y luego peleó por la gobernación en 2015, 2019 y 2023. La última vez quedó en tercer puesto detrás del Rolando Figueroa y el exvice Marcos Koopman , que se postuló por el MPN .

Tras la bomba que detonó Darío Martínez al renunciar a la presidencia del PJ , el peronismo debió arremangarse para definir quiénes se iban a hacer cargo de definir las candidaturas. Allí fue cuando Parrilli y Rioseco se pusieron se hicieron cargo del armado de Fuerza Patria y juntos fueron a buscar a Gentile, con quien mantuvieron una reunión en Casa Patria , ubicada en la capital provincial.

Hasta el jueves por la noche, todas las versiones estaban cruzadas. Fueron muchos los referentes del peronismo territorial que aseguran que el de Rioseco es el nombre indicado para encabezarar la lista al Senado, al ser uno de los cuadros que mayor adhesión tiene entre las filas del peronismo.

Ramón Rioseco Ramón RIoseco, intendente de Cutral Có.

Sin embargo, el cutralquense ya ha declarado públicamente que no busca ocupar cargos electivos. Tras el anuncio de Gentile, todos los teléfonos se apagaron y los peronistas nequinos cerraron filas afirmando que aún no hay nada para decir respecto a la candidatura del intendente. O no tienen nada para decir o pocos saben cuál será el destino final para lo que resta de la lista.

Con el cierre de listas encima, no son pocos los que también analizan las posibilidades de convencer a Parrilli para que se haga cargo del mando de la campaña poniéndose al frente. El hombre que preside el Insituto Patria con una línea directa con CFK, también fue candidato a gobernador, allá lejos y hace tiempo. Perdió con Jorge Sobisch en 1991.

Sus intenciones también son un enigma.

Fuerza Patria define el viernes

Fuentes cercanas a Rioseco aseguraron que la primera candidatura a senador se define este viernes en una reunión de características similares a la que oficializó a Gentile. “A más tardar al mediodía”, arriesgan.

La primera confirmación de una candidatura en Fuerza Patria fue la de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, que consultada por Letra P, se encargó de ratificar su lugar al tope de la lista para cámara baja.

La última aventura electoral de Gentile se dio en el ámbito académico y era poco probable que intente, como en 2009, competir para llegar al Congreso.

El voto universitario en Neuquén

La rectora, en diversas ocasiones había afirmado que no buscará la reelección en su cargo de la casa de altos estudios. Eso llamó la atención de Parrilli, quien la quiso desde el principio.

Sucede que la elección tampoco es azarosa, ya que, más allá de la lista mileísta y la primera candidata a diptada de La Neuquinidad, Karina Maureira, cercana a las ideas del Presidente, el candidato más expuesto del oficialismo provincial es otro universitario, Joaquín Perrén. Ahí habrá una disputa mano a mano por el voto sectorial que prefiere mantenerse bien alejado del discurso libertario.