Córdoba: Capilla del Monte activa su agenda en el Congreso para conseguir su primera fiesta nacional

Córdoba dio un nuevo paso para fortalecer su calendario de fiestas populares. Capilla del Monte impulsó la declaración de la Fiesta del Tejido Artesanal como fiesta nacional mediante un proyecto de ley presentado en el Congreso . La iniciativa fue anunciada por la diputada cordobesista Carolina Basualdo a pedido del intendente Santiago Arenas .

La presentación se realizó durante el cierre de la 24° edición del tradicional encuentro, que reunió a artesanos del Valle de Punilla y de distintos puntos de Córdoba . La propuesta también convocó a vecinos y turistas con talleres, exposiciones y espectáculos destinados a poner en valor la producción artesanal de la región.

El jefe comunal Santiago Arenas promovió la iniciativa con el objetivo de que la celebración obtuviera el reconocimiento nacional antes de su 25° edición.

Voceros del municipio señalaron que “este reconocimiento permitirá fortalecer una celebración que forma parte de la identidad de Capilla del Monte y darle una mayor proyección en todo el país”.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados , donde comenzó el trámite legislativo necesario para convertirse en ley. Si avanzara en el Congreso , la localidad cordobesa obtendría por primera vez una fiesta nacional, una distinción que potenciaría la difusión del evento en todo el territorio argentino.

Fabricio Díaz, exintendente de Capilla del Monte y funcionario del gobierno de Córdoba

La actividad también contó con la participación del funcionario del Gobierno de Córdoba y exintendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, quien acompañó el anuncio y destacó el crecimiento que experimentó la celebración a lo largo de las últimas décadas.

El encuentro se consolidó como uno de los principales espacios dedicados al tejido artesanal en el norte cordobés. Cada edición reune a productores, emprendedores y artesanos que exhibieron sus trabajos, además de ofrecer capacitaciones y propuestas culturales para residentes y visitantes.

Turismo y cultura como ejes del reconocimiento

La aspiración del municipio es que la declaración nacional fortalezca la actividad artesanal y amplíe la promoción turística de Capilla del Monte, uno de los destinos más visitados del Valle de Punilla durante la temporada invernal.

Vecinas y artesanas de Capilla del Monte esperan que la ley prospere en el Congreso

De obtener la sanción legislativa, la ciudad sumaría un nuevo atractivo para su estrategia de desarrollo turístico y cultural. El reconocimiento también contribuiría a posicionar la Fiesta del Tejido Artesanal entre las principales celebraciones populares de Córdoba, con mayor visibilidad en el calendario nacional y nuevas oportunidades para el sector artesanal local.