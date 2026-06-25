Neuquén: la Legislatura aprobó la ley que modifica el esquema de regalías para el GNL de Vaca Muerta

La Legislatura de Neuquén aprobó el proyecto que modifica el esquema de regalías para el GNL , producto de un acuerdo previo entre la gestión de Rolando Figueroa y la petrolera estatal YPF . En la trasnoche del miércoles, el oficialismo impuso su mayoría con comodidad y la norma fue sancionada con 27 votos a favor y 8 en contra.

El proyecto llegó al recinto tras lograr el martes pasado los tres despachos que necesitaba al unificar las comisiones de Asuntos Constitucionales, Energía y Presupuesto en un plenario. Contó con un amplio apoyo del oficialismo y sectores aliados: Comunidad , MPN , Avanzar , PRO , Arriba Neuquén , Neuquén Federal , y Juntos . A ese lote se sumaron los exmileístas de Fuerza Libertaria.

Además, mostraron su respaldo los intendentes de Neuquén Capital, Mariano Gaido ; de Plaza Huincul, Claudio Larraza ; y de Cutral Co, Ramón Rioseco ; así como el gremio de los petroleros con Marcelo Rucci a la cabeza.

El peronismo y la izquierda se posicionaron en contra, en una postura a la que se sumó el radicalismo. De hecho, días atrás, el Darío Martínez (UxP) criticó las condiciones económicas acordadas con YPF y reclamó información adicional. El radical César Gass (JxC-UCR) planteó, por su cuenta, la necesidad de profundizar el análisis antes de la votación.

La iniciativa generó, también, el rechazo de sindicatos estatales ATE , ATEN , que llevaron a cabo este miércoles por la mañana un paro de 24 horas en todas las escuelas de la provincia y una movilización pacífica a la Legislatura. A ellos se les sumaron Sejun y Adunc . Las organizaciones cuestionaron la reducción de regalías, la extensión de la estabilidad fiscal y la ausencia de determinados compromisos y participación provincial en el proyecto. El trasfondo sería la próxima convocatoria del gobierno de Figueroa a discutir el aumento salarial del segundo semestre.

La sesión se extendió hasta la medianoche porque comenzó excepcionalmente a las 18 y no a las 10, como suele realizarse en la provincia patagónica. Según pudo saber Letra P, el horario fue decidido por los jefes de bloque en reunión de Labor Parlamentaria para no sancionar "en un clima de movilización".

Qué dice la ley que modifica el esquema de regalías para el GNL de Vaca Muerta

La ley plantea un régimen de regalías variables y el pago de un bono de US$ 175 millones que será destinado a obras de infraestructura, según informaron fuentes del oficialismo provincial. Según se desprende del documento, la futura normativa contiene un régimen de regalías variables que estará atado al valor del metano en el mercado y que tendrá una escala de alícuotas de tres escalones.

Vaca Muerta _ Shale en Neuquén La actividad en Vaca Muerta tuvo un movimiento al ritmo de la política nacional.

En rigor, el texto establece que si el valor del GNL cae por debajo de los U$S 16/MMBTU, la alícuota será del 7,5%; si el precio se ubica entre los US$ 16 a US$ 20/MMBTU (como en la actualidad), la regalía será del 10%; si el GNL sube por encima de los 20, se liquidará al 12%. Con esto, se buscará evitar que las regalías se liquiden a precios en extremo bajos.

A cambio, se aseguraría a YPF y a sus socios la exención del Impuesto de Sellos sobre el Acta Acuerdo. Asimismo, se prevé que quedarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural realizadas en el mercado interno exclusivamente entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI en el marco del Proyecto GNL, con destino final de exportación.

Además del debate sobre el acuerdo por el GNL, la Legislatura trató los dos pedidos de financiamiento enviados por el Ejecutivo por un monto superior a los 387 millones de dólares. Uno de los préstamos estará destinado a obras viales, como la pavimentación de rutas estratégicas del norte neuquino. El segundo, apunta a fortalecer la infraestructura eléctrica provincial mediante la ejecución de proyectos como Alivillá y el cierre del Anillo Norte.