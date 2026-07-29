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CRISTINA 2027

Máximo Kirchner volvió a postular a CFK: "Queremos que sea candidata"

El diputado defendió una candidatura de su madre y aseguró que "es la más capacitada" y que demostró "tener el coraje para dar esa pelea".

Por Letra P | Periodismo Político
Máximo Kirchner volvió a postular a CFK: Queremos que sea candidata.

Máximo Kirchner volvió a postular a CFK: "Queremos que sea candidata".

Máximo Kirchner volvió a postular este miércoles a Cristina Fernández Kirchner para las elecciones 2027, después de que la expresidenta llevara su condena en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Queremos que sea candidata”, afirmó el diputado nacional e hijo mayor de CFK.

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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El legislador vinculó la presentación internacional con la decisión de la exmandataria de conservar un papel activo en la política nacional. Según sostuvo, la carta difundida por Cristina Kirchner constituye una nueva demostración de su voluntad de intervenir en la discusión pública.

“Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”, expresó Máximo Kirchner en diálogo con AM 530.

Máximo Kirchner insistió con la candidatura de CFK

“Cristina dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos”, señaló el diputado de Unión por la Patria. Además, calificó como una “proscripción” la inhabilitación que pesa sobre la expresidenta y le impide competir por un cargo.

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución. La sentencia por la causa Vialidad también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La presentación por la causa Vialidad

La exmandataria anunció que presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese contexto, Máximo Kirchner sostuvo que su madre mantiene “la vocación de cambiar el destino de los argentinos” y cuestionó las restricciones para una eventual participación electoral.

El diputado aclaró que el objetivo del espacio no consiste en conseguir un indulto para la expresidenta. Según afirmó, la prioridad es construir una alternativa política que permita mejorar las condiciones económicas y sociales del país.

“Nuestro fin es que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de manera mucho más normal y organizada de lo que vemos”, manifestó.

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