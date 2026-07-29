Alberto Weretilneck espera un llamado de la Casa Rosada por el traspaso de las rutas 22 y 151

La transferencia de la administración de las rutas nacionales 22 y 151 a la provincia de Río Negro sigue enmarañada en un tira y afloje, pero en el gobierno de Alberto Weretilneck confían en que la situación pueda destrabarse antes de fin de año.

La Nación envió a Viedma una copia del convenio de transferencia que hizo con la provincia de Santa Fe , pero Río Negro decidió no firmarlo porque las distintas características de los trabajos a realizar requieren de una atención diferente. Una de las diferencias más importantes es la prolongación del convenio de traspaso.

Mientras el gobierno de Javier Milei propone una transferencia por 20 años, el gobierno provincial solicita que sea por 30. Es un aspecto central. Según las fuentes del Ministerio de Obras Públicas rionegrino , el esfuerzo que le requerirá a la provincia hacerse cargo de las rutas se justifica a partir de no menos de tres décadas de administración.

En el ministerio que conduce Alejandro Echarren están a la espera de un llamado desde la Casa Rosada , que podría ser inminente. El anuncio del traspaso de las rutas ocurrió a mediados de abril . Durante los meses siguientes los equipos técnicos de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial intercambiaron documentación e información sobre los 560 kilómetros en debate.

De todos modos, el tema no se agotará una vez que se pongan de acuerdo. Con el convenio firmado, Río Negro deberá lograr primero el aval legislativo y más tarde salir a buscar financiamiento para mejorar una infraestructura que atraviesa su peor momento en décadas. Esos procedimientos se calculan dentro del gobierno en aproximadamente dos meses posteriores a la firma del acuerdo.

El gobernador Alberto Weretilneck reunido junto a su gabinete.

Si bien hoy la provincia no cuenta con el dinero para mejorar las rutas hay confianza en que habrá interesados en invertir, a partir del intenso tráfico histórico en el Alto Valle rionegrino, al que se añade el crecimiento exponencial que viene teniendo desde la expansión de Vaca Muerta.

Los contratos de las rutas en Río Negro

Un aspecto que tiene enredados a los equipos técnicos y políticos de la Nación y la Provincia es la resolución de obras inconclusas en las rutas. Se trata de contratos que se abandonaron oportunamente, fundamentalmente por la decisión del presidente Milei de eliminar la obra pública.

"En algunos sectores hay que hacer obras nuevas, en otros nos deben transferir contratos de obras que hay que terminar”, ejemplificaron en Obras Públicas ante la consulta de Letra P. La Provincia espera que la Nación resuelva los contratos viejos de alguna forma. En otras palabras, que entregue una burocracia limpia, que le permita a Río Negro no perder tiempo en cuestiones administrativas. Políticamente, saben que una vez hecha la transferencia de las rutas, la demanda de mantenimiento recaerá exclusivamente sobre la administración provincial, lo que requiere respuestas rápidas para no pagar altos costos políticos.

En ese contexto, una obra paralizada emblemática es la rotonda de Choele Choel, sobre la Ruta 22 en el Valle Medio. Su finalización había sido prometida por el gobierno de Milei a Weretilneck para garantizar el apoyo de la entonces senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, a las iniciativas libertarias en el Congreso. Sin embargo, la Casa Rosada incumplió y nunca reactivó esos trabajos. El pasado 9 de julio, en ocasión del aniversario de Choele, el gobernador anunció que la provincia se hará cargo de la finalización de la rotonda.

Control de cargas en la Patagonia

Finalmente, otro punto de conflicto es el control de cargas. En las rutas nacionales, esa fiscalización es tarea de Vialidad Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Río Negro quiere que ese poder de policía sea traspasado junto con las rutas a los organismos provinciales competentes.

El tema se torna muy importante especialmente en la Ruta 151, cuyo tránsito de camiones vinculados a la industria hidrocarburífera es muy intenso. La carpeta de esa vía se encuentra en un estado calamitoso. En la provincia ya saben que el trabajo a hacer en el segmento rionegrino de la ruta es inevitablemente un reasfaltado completo.

CRÁTERES SOBRE EL ASFALTO I Los vecinos de la localidad rionegrina de Catriel denuncian abandono de la Ruta Nacional 151, que une Río Negro y La Pampa. pic.twitter.com/6iJk8GAzrR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 27, 2026

En las últimas horas, el excandidato a gobernador libertario Ariel Rivero criticó a los representantes rionegrinos en el Congreso por la falta de gestión en relación al deterioro de las rutas nacionales. “Ni Aníbal Tortoriello, ni Martín Soria, ni Marcelo Mango, ni Enzo Fullone han realizado gestión alguna, o al menos no tienen entre sus prioridades la recuperación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia”, dijo a través de un comunicado.

Rivero, que rápidamente fue corrido del armado libertario luego de las elecciones de 2023, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que la provincia asuma el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es una obligación indelegable del Estado nacional. Río Negro no cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de una responsabilidad que le corresponde a la Nación”. En los pasillos de la política no faltan quienes lo observan como un potencial aliado de Weretilneck, que ya no tiene representantes que le respondan en el Congreso.

Contra ellos apuntó Rivero, que dijo que “los rionegrinos siguen esperando diputados y senadores defiendan los intereses de la provincia por encima de las diferencias partidarias. No alcanza con declaraciones aisladas mientras las rutas continúan destruidas y las obras siguen ausentes”.

Revisión técnica obligatoria

En el contexto del debate por el traspaso de las rutas nacionales, Río Negro anunció que no hará modificaciones sustanciales en relación a la desregulación de la Verificación Técnica Vehicular, que en la provincia lleva el nombre de Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

El secretario de Transporte de la provincia, Juan Ciancaglini, explicó que se mantendrá la obligación en torno a la periodicidad anual de los controles, las tarifas reguladas y el esquema de concesiones vigente. No obstante, se trabaja en la adhesión parcial a la desregulación nacional, lo que permitiría incorporar nuevos talleres únicamente en aquellas localidades donde hoy no existe un servicio concesionado.

Actualmente, las ciudades donde ya funcionan talleres concesionados conservarán la exclusividad del servicio. Entre ellas se encuentran Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel, General Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón, además de los talleres móviles que recorren otras localidades de cada zona.