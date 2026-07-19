Vaca Muerta: los ductos que impulsa YPF y las derrotas que acumula Paolo Rocca

Los ductos que se construyen para transportar hidrocarburos aumentan la producción en Vaca Muerta

La expansión de Vaca Muerta reconfigura el negocio de la infraestructura energética. Mientras YPF acelera la construcción de nuevos ductos para multiplicar las exportaciones, Paolo Rocca perdió protagonismo en dos de las obras más importantes frente a constructoras argentinas y empresas extranjeras que ganaron terreno en el mayor plan de inversión del sector.

Con inversiones superiores a los u$s 10.000 millones, están en marcha seis ductos destinados a transportar gas y petróleo desde la formación neuquina hacia los puertos de exportación. El paquete incluye proyectos en ejecución y otros en etapa de desarrollo que apuntan a abastecer mercados de América, Europa y Asia.

La carrera por ampliar la infraestructura de Vaca Muerta empezó a erosionar el predominio que Techint mantuvo durante décadas en el negocio de los grandes ductos. No deja de ser un dato político: el dueño del grupo es Rocca a quien Javier Milei bautizó como "Don Chatarrín, el de los tubitos caros".

La empresa de Rocca ya cedió terreno en dos frentes. La provisión de los caños quedó en manos de la india Welspun y las obras de construcción —que abarcan la soldadura y el soterramiento de las tuberías— fueron adjudicadas a los hermanos Mas Canosa , dueños del Inter de Miami, donde juega Lionel Messi ; las italianas Bonatti y Sicim y las constructoras neuquinas Contreras Hermanos y Víctor Contreras .

Vaca Muerta posee recursos de gas equivalentes a unos 200 años de la demanda interna; por eso la exportación aparece como el destino natural del desarrollo.

Los productores invierten en transporte y calculan que, en cinco años, Argentina exportará al mundo unos u$s 30.000 millones anuales de hidrocarburos desde la cuenca neuquina.

Paolo Rocca y Mindlin avanzan con su oleoducto

La obra más avanzada, que está en un 70%, es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una inversión de u$s 3000 millones y capacidad para transportar hasta 500.000 barriles diarios. Va a duplicar la capacidad de evacuación de Vaca Muerta.

Estará operativo en enero de 2027 para transportar 180.000 barriles por día de crudo. Conecta las áreas neuquinas de Allen y Añelo con Punta Colorada, en el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

El desarrollador es VMOS S.A., un consorcio de empresas liderado por YPF, del que participan las principales operadoras de la cuenca: Vista, de Miguel Galuccio; Pan American Energy (PAE), de la familia Bulgheroni; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; Pluspetrol, de la familia de Edith Rodríguez de Rey y sus tres hijos; Tecpetrol, que es la empresa de exploración y producción de petróleo de Techint; Chevron y Shell.

Los ductos para transportar hidrocarburos, potencian la producción de Vaca Muerta

La construcción está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por SACDE, de Mindlin, y Techint, que también es el proveedor de los caños. Se financia con un préstamo internacional de los bancos HSBC, J.P. Morgan y Santander por u$s 2000 millones y el resto con aportes de los socios.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) genera exenciones impositivas y aduaneras que agregan rentabilidad a un negocio global.

Techint perdió por primera vez

La primera obra que perdió Rocca es el gasoducto San Matías, de 480 km, denominado proyecto SESA. Es una inversión de u$s 1300 millones para el primer caño dedicado a la exportación de gas natural licuado (GNL) que termina en dos buques de licuefacción que estarán anclados en el golfo San Matías, en Río Negro, y desde ahí hacia destinos de Europa y Asia.

Fue una decisión del consorcio Southern Energy (SESA), que integran Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que es dueña del barco de licuefacción denominado Hilli Episeyo.

La provisión de caños la ganó la siderúrgica de origen indio Welspun, que cotizó por debajo del precio de Techint. El propio Rocca explicó que ese contrato representaba un 60% del volumen anual de su mercado de caños con costura.

La empresa Tenaris SIAT, en Valetín Alsina, cortó el contrato de 150 trabajadores por la baja en la actividad

Así, Techint cortó los contratos de plazo fijo a 150 trabajadores de su planta Tenaris SIAT de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, donde se fabrican los caños para los ductos. Al terminar los del oleoducto VMOS, la empresa comenzó con un régimen de suspensiones de personal por la baja carga de trabajo y la pérdida de proyectos relevantes. En el conflicto intervino el Ministerio de Trabajo bonaerense y dictó la conciliación obligatoria.

Pero Techint, junto a su socia, la constructora SACDE, de Mindlin, también perdió la licitación por la construcción del gasoducto San Matías. Todo quedó para la italiana Sicim, la local Víctor Contreras, y la neuquina OPS, de los hermanos Sergio y Carlos Pérez, que se adjudicaron el armado de una planta compresora del sistema.

Paolo Rocca versus Alejandro Bulgheroni (PAE).save

"El Estado está cambiando. Los privados también deben hacerlo", dijo Bulgheroni Jr., accionista del grupo nacional PAE, que encabeza el consorcio Southern Energy. Hay una inquina histórica en el Círculo Rojo entre los Rocca y los Bulgheroni, que ahora apoyan explícitamente a Milei.

YPF construirá el gasoducto más grande sin Rocca

El tercer proyecto del que participa YPF es Argentina LNG, dos ductos de 527 kilómetros —uno de 48 pulgadas de diámetro para gas y un poliducto para líquidos de 24 pulgadas— que une la meseta Buena Esperanza, en Vaca Muerta, hasta Sierra Grande, en Río Negro.

Una inversión valuada en u$s 3000 millones, uno de los contratos para construcción de ductos más caros de la historia argentina; el proyecto de licuefacción Argentina LNG es tres veces más grande que el que plantea Southern Energy.

En esa licitación también perdió la alianza Techint-SACDE. La construcción fue adjudicada al consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, de los hermanos Jorge Mas Canosa y Alejandro Mas Canosa, junto a la italiana Bonatti y la empresa argentina Contreras Hermanos.

Argentina LNG está presentado en el RIGI; sus socios son YPF (36% y operadora), la italiana ENI (32%) y XRG, que pertenece a la emiratí Adnoc (el 32% restante). Este es el proyecto de la malaya Petronas, a raíz de su retiro del país, hizo que el presidente de YPF, Horacio Marín, saliera a buscar inversores.

El ducto va a abastecer un barco que hará la licuefacción, el proyecto también incluye la construcción de una refinería. Por estos días se presenta la licitación para la provisión de los caños; Techint va a participar.

Oldeval eligió a Techint

También está el proyecto para construir el Oleoducto Duplicar Norte, de 209 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro desde Puesto Hernández, en Neuquén, hasta la terminal cabecera de Allen, en Río Negro, con una inversión de u$s 400 millones.

Oldelval es una empresa concesionaria de oleoductos que tiene como accionista mayoritario a YPF y la integran Pluspetrol, Chevron, Exxon, Pampa Energía, PAE y Tecpetrol. El proveedor de los caños y el constructor es el Grupo Techint.

Es una ampliación de un ducto para transportar 300.000 barriles diarios, hasta alcanzar los 500.000 barriles por día para comenzar en el primer trimestre de 2027.

Vaca Muerta para exportación y consumo interno

Transportadora de Gas del Sur (TGS), la empresa controlada por Mindlin y la familia Sielecki, anunció la construcción de un poliducto de 573 km entre Tratayén en Vaca Muerta y Bahía Blanca, para transportar el gas que surge asociado a la extracción de petróleo en Vaca Muerta.

El proyecto, con una inversión de u$s 3000 millones, incluye dos plantas para procesar y almacenar para la exportación etano, propano, butano y gasolina natural, denominados NGL. También será presentado al RIGI. No está definido qué empresa construirá la obra, ni quién proveerá los caños.

En paralelo, TGS avanza con la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que es la tubería que construyó el gobierno de Alberto Fernández y lo bautizó Néstor Kirchner. TGS opera ese gasoducto y está a cargo de la obra denominada loop de Perito Moreno, que la ejecuta SACDE: son 20 kilómetros de caños, con una inversión de u$s 780 millones que sumará 14 millones de metros cúbicos por día de capacidad; ese gas alimenta el consumo en gran parte del país y sustituye el gas que se importa.