El debate del oficialismo en Santa Fe: ¿Unidos y libertarios?

La palabra de Felipe Michlig tiene un peso demasiado potente hacia dentro de Unidos . En una entrevista con Letra P , no le cerró la puerta al ingreso de La Libertad Avanza (LLA) al oficialismo provincial y cayó como una bomba. La movida es deseada por una porción y rechazada por otra. Pero, ¿qué gana la coalición si abraza al mileísmo en Santa Fe ?

El socialismo reaccionó rápido a la frase y pidió explicaciones. Michlig, como fiel fundador de Unidos, llamó a la calma y le bajó decibeles, pero dijo lo que realmente cree y piensa. No son pocos los que, dentro del oficialismo, entienden que hay que mover cielo y tierra para romper el escenario de tercios en 2027.

Michlig es uno de ellos, pero también conduce y se esfuerza por contener, siguiendo el mandato que baja el gobernador Maximiliano Pullaro . No es un secreto que la ampliación de la alianza santafesina no se acelere porque el socialismo se planta y pone un límite . Como en 2022, cuando se oponía a confluir con el PRO. Luego pasaron cosas.

EXCLUSIVO Michlig, presidente de la UCR santafesina, pateó el tablero y se sumó al planteo del PRO Pedido de "esfuerzo" al socialismo Se viene la reforma electoral en la Bota https://t.co/VdBongXLKp @pfornero pic.twitter.com/vYBdfS0IfE

Michlig recibirá este lunes en San Guillermo , localidad del departamento que lidera, al secretario de Cooperación de la provincia, Cristian Cunha . La excusa es la gestión, el dengue, pero el dirigente del PRO tiró la primera piedra hace unos diez días al pedir el ensanche de Unidos. Con la postal, ambos seguirán azuzando la chance de incorporar a LLA.

Ahora, ¿cuánto le puede sumar la escudería de Javier Milei a Pullaro y los suyos en 2027? El mandatario radical piensa adelantar el calendario electoral todo lo posible para alejarse del cronograma nacional con el objetivo de provincializar y municipalizar las campañas.

Máximas electorales en Santa Fe

Es verdad que LLA ganó de manera contundente las legislativas nacionales de octubre pasado en Santa Fe. Tan cierto como que la lista que celebró está compuesta por nombres ignotos para el electorado. Hay una máxima de la política que debe sostenerse: no hay que confundir procesos electorales nacionales con los provinciales y tampoco ejecutivos con legislativos.

Sumado a eso hay que recalcar que LLA no está haciendo un trabajo territorial ordenado en la provincia. No tiene candidaturas instaladas y no queda claro cuál es el plan de la diputada Romina Diez, discípula de Karina Milei en la Bota.

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Karina Milei lleva su guerra con Bullrich a #Rosario y apuesta a empoderar a Agustín Pellegrini



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En ese marco, la elección provincial de 2027 pinta cuesta arriba para LLA. Sin figuras de conocimiento elevado, con una crisis económica y social aguda y una imagen presidencial a la baja, el mileísmo santafesino parece no arrancar el proceso electoral con hambre de triunfo. Salvo en Rosario, donde si finalmente compite Juan Pedro Aleart, puede realmente quedarse con la ciudad más poblada de la provincia.

¿Qué le suma a La Libertad Avanza?

Entonces, ¿qué tanto le conviene a LLA aliarse a Unidos? En rigor, el oficialismo nacional no tiene nada en la provincia: ni funcionarios ni legisladores ni municipios. Cero. Con una actualidad alarmante, ¿no sería hasta inteligente sumarse a una coalición que ya conduce la provincia y puede garantizarle poder real, cargos, bancas y volumen?

¿O el mileísmo prefiere morir con la propia, inmolarse e ir hasta el final? Desde ya que el peronismo requiere y necesita la segunda opción. Ahora, si La Libertad Avanza sigue sufriendo una sangría, su tercio del electorado corre el riesgo de desmejorar. Ni hablar si el armado languidece y no consigue candidaturas medianamente taquilleras.

Sea competitivo o no, aunque la escuadra libertaria tenga 20 puntos de piso o apenas cinco para molestar, a Unidos –en términos matemáticos– le conviene el ingreso de LLA. No obstante, no es un debate sencillo de dar sobre todo –como se dijo– por la postura del PS. En ese marco, ¿son capaces de presionar la UCR y el PRO, los otros dos vértices pesados del frente? ¿O la negativa de uno alcanza para rechazarlo? Y LLA, ¿puede permitirse algo de pragmatismo, como demostró en otras provincias, o es puro dogmatismo?