TEMPORADA DE ROSCA

Unidos vigila los movimientos de La Libertad Avanza antes de avanzar con su agenda en el Concejo de Rosario

El oficialismo mide a la bancada mileísta porque no tiene mayoría propia. Votos inciertos, tensión política y discusiones que migran a las redes sociales.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Unidos vigila los movimientos de La Libertad Avanza antes de avanzar con su agenda en el Concejo de Rosario

Unidos vigila los movimientos de La Libertad Avanza antes de avanzar con su agenda en el Concejo de Rosario

En un Concejo de Rosario reconfigurado tras las elecciones de octubre, el oficialismo rosarino avanza con cautela. Unidos sigue de cerca los movimientos de La Libertad Avanza antes de impulsar los proyectos centrales de su agenda legislativa, en un escenario donde los votos no están garantizados.

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El interbloque que respalda la gestión de Pablo Javkin quedó con 11 concejales y necesita al menos cuatro votos opositores para aprobar ordenanzas. En ese esquema, el comportamiento del bloque libertario, hoy segunda minoría con cinco ediles, se volvió clave.

La incógnita libertaria en el Concejo de Rosario

En el Palacio Vasallo predomina una tensa calma. Los distintos espacios políticos aún miden fuerzas tras la nueva configuración del cuerpo, con la irrupción formal de La Libertad Avanza como principal novedad.

En Unidos describen a la bancada libertaria como impredecible, sobre todo por la falta de definiciones públicas en temas de agenda local. “A veces tenemos que preguntarles en comisión qué opinan de un tema para que fijen postura. Después van y lo discuten en bloque y te cambian de opinión”, grafica un concejal oficialista a Letra P. “Es una cuestión más práctica que estratégica. Imaginate tratar un expediente en sesión sin saber si cuenta con los votos suficientes para salir”, agrega.

En el oficialismo atribuyen esa dinámica a la conducción nacional del espacio. “Creo que la de ellos es una dinámica que excede al Concejo. Muchas veces nos han dicho que no saben si nos pueden acompañar porque no saben cuál es la línea nacional”, señalan dentro del bloque que integran radicales, socialistas y dirigentes de CREO.

Aun con esas dificultades, Unidos intenta avanzar con una agenda centrada en seguridad y en la simplificación de inversiones privadas. En paralelo, sigue de cerca lo que ocurre en la Legislatura provincial, a la espera de la ley de cuidacoches para habilitar la adhesión local.

El peronismo y Ciudad Futura, en el otro extremo del Concejo según Unidos

La foto de la apertura de sesiones dejó una postal que el oficialismo leyó en clave política. Javkin posó junto a la mayoría de sus concejales y cuatro ediles opositoras: Sabrina Prence, libertaria desterrada de la tribu; y Fernanda Rey, Fernanda Gigliani y Norma López, el trío de concejalas peronistas con juego propio. No estuvieron representantes de Ciudad Futura, el Movimiento Evita ni La Libertad Avanza.

Foto concejales Javkin
Javkin junto a concejales, funcionarios de su gobierno y, ¿aliados en puerta?

Javkin junto a concejales, funcionarios de su gobierno y, ¿aliados en puerta?

En Unidos ponen el foco en esas ausencias. “La foto habla por sí misma. Lo que expresa es la falta de predisposición al diálogo, tanto de Ciudad Futura como de los libertarios. Los que no están son de los extremos”, deslizan.

Al mismo tiempo, reconocen que el vínculo con el peronismo y Ciudad Futura se endureció. Ese bloque opositor rechazó iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, cuestionando la falta de planificación. En el oficialismo responden con críticas por demorar proyectos de inversión privada.

El Concejo que mira a las redes

Con dificultades para construir mayorías estables, parte de la discusión política se mudó al terreno digital. En X (ex Twitter) se replican cruces que remiten al clima de campaña, especialmente entre Unidos y Ciudad Futura.

Uno de los últimos enfrentamientos tuvo como protagonistas a Carolina Labayru y Juan Monteverde. Tras el lanzamiento de una plataforma digital para canalizar reclamos a la gestión, la concejala oficialista acusó al dirigente opositor de vivir en “una campaña eterna”.

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Los libertarios también juegan en ese terreno. Juan Pedro Aleart, principal figura del espacio, mantiene una línea crítica hacia el “kirchnerismo” y la gestión municipal. En una de sus últimas publicaciones, cuestionó al Concejo en su conjunto por expresar repudios públicos sin referirse al episodio en el que narcotraficantes colgaron banderas en los estadios de Newell’s y Central.

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