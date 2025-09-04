Rosario: Javkin consiguió luz verde para las megatorres con ayuda libertaria y del peronismo dialoguista

Las espadas legislativas del intendente de Rosario, Pablo Javkin , consiguieron los apoyos del peronismo dialoguista y de los libertarios para que el Concejo de esta ciudad apruebe este jueves la ordenanza que permite la construcción de megatorres de hasta 120 metros de altura. La iniciativa no contaría con el aval del socialismo .

Alfiles del intendente Javkin en el Concejo mantuvieron durante toda la semana un diálogo activo con los dos ediles libertarios Franco Volpe y Sabrina Prence, con el objetivo de conseguir su apoyo al proyecto. También tiraron líneas con tres concejales del peronismo al que el oficialismo considera más friendly, es decir, no alineado con la entente del Movimiento Evita y Ciudad Futura .

Ese peronismo dialoguista está agrupado dentro del Bloque Justicialista y cuenta con tres bancas: Lisandro Cavatorta , María Fernanda Rey y Julia Irigoitia . Desde este espacio le elevaron al oficialismo objeciones que pueden resumirse en cuatro puntos: porcentaje de compensaciones, destino de las mismas, impacto ambiental e infraestructura de servicios. Pese al planteo, altas fuentes del espacio del intendente confiaron a Letra P que cuentan los votos de este sector en el poroteo a favor del proyecto.

Por afuera de ese peronismo moderado, los bloques de Ciudad Futura y Justicia Social rechazan la iniciativa oficialista. Además, Fernanda Gigliani , con monobloque propio, tampoco acompaña la iniciativa, pero estará ausente en la sesión ya que fue intervenida quirúrgicamente en las últimas horas.

El no del socialismo

El javkinismo se vio forzado a buscar apoyos en las filas opositoras luego de que los concejales socialistas dejarán trascender que no planean acompañar el proyecto. El no del socialismo impide que la mayoría automática del interbloque Unidos se imponga en el recinto.

Concejales cercanos al intendente le restaron importancia a la dispersión del voto dentro de Unidos. “No pasa nada, es la naturaleza del frente, que se nutre de distintas posturas y tradiciones políticas”, confió a Letra P un miembro del bloque Arriba Rosario. A la vez, el mismo edil recalcó que la búsqueda de acuerdos amplios estuvo presente en toda la gestión de Javkin en la ciudad.

Lifschitz Pullaro.jpg

Las posiciones dentro del bloque del PS estaban divididas al comienzo de la jornada del jueves. Mientras que Verónica Irizar planeaba votar en contra, Federico Lifschitz, Alicia Pino y Manuel Sciutto consideraban abstenerse. El motivo principal del rechazo es la defensa del código urbanístico que se aprobó durante la intendencia de Miguel Lifschitz. Aún así, un concejal de este bloque comentó a Letra P que “todo puede pasar”, dejando abierta la puerta a la posibilidad de un cambio de voto a último momento.

Tal como anticipó Letra P, este año Unidos pisó el acelerador en el Concejo, consciente de que en diciembre perdería la mayoría automática, fuera cual fuera el resultado de las elecciones de medio término. Los comicios de abril determinaron que la bancada oficialista sufrirá cuatro bajas a partir del 10-D y pasará a contar con 11 de los 28 ediles rosarinos.

Es por eso que, desde comienzos de año, el oficialismo ingresó diferentes proyectos destinados al sector inmobiliario. Uno de ellos fue el de un desarrollo ubicado en las inmediaciones del aeropuerto.

El Palacio Vasallo vivirá a fin de año una verdadera metamorfosis por el recambio de bancas de medio término. La correlación de fuerzas se reconfigurará por completo con la llegada de cuatro ediles libertarios más y la inclusión de concejales peronistas más dispuestos a ser oposición dura a Javkin.

En qué consiste el proyecto de megatorres

La ordenanza conocida vulgarmente como de “megatorres” intenta establecer “reglas claras” para los desarrolladores inmobiliarios que buscan construir grandes y altos edificios en terrenos de toda la ciudad. El oficialismo quiere adecuar la normativa para que cada uno de los constructores no tenga que solicitar pedidos de excepcionalidad.

El proyecto contempla distintas alturas según la zona de edificación. Para los barrios del macrocentro Pichincha y Abasto, podrán ser de hasta 80 metros, en los corredores de bulevar Rondeau o avenida San Martín esta se reduce a 36. La norma general es que en todos los casos se establezca la obligatoriedad del terreno natural con vegetación. Las construcciones de 120 metros serían la excepción ya que requerirán de un deslinde de al menos 10 metros a cada uno de los lados, mayor al que se establece para alturas menores.